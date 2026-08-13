Neue Jahrestiefs aufgestellt

Aus technischer Sicht ist das Abwärtspotenzial damit allerdings noch nicht vollständig ausgeschöpft. Die SKS-Formation liefert weiterhin mögliche Kursziele auf der Unterseite. Als nächste Marken gelten 67,95 Euro und darunter der 200-Wochen-Durchschnitt bei 63,78 Euro. Dort könnte sich eine Bodenbildung entwickeln und anschließend eine neue Aufwärtsbewegung beginnen.

Bereits mehrfach wurde bei Bilfinger auf die SKS-Formation zwischen 92,00 und in der Spitze 129,30 Euro hingewiesen, zuletzt Anfang August. Seit die Formation aktiviert wurde, hat die Aktie in der Spitze insgesamt 20,38 Prozent verloren und ist auf 72,90 Euro gefallen.

Sollte die Aktie dagegen überraschend wieder über 92,95 Euro steigen, würde sich das Chartbild deutlich verbessern. In diesem Fall könnten die Zwischenhochs aus dem April dieses Jahres bei 112,80 Euro wieder in den Fokus rücken.

Für Anleger bieten sich damit grundsätzlich zwei Szenarien: Wer auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends setzt, kann bestehende Shortpositionen weiter verfolgen. Alternativ könnte eine Stabilisierung im Bereich der genannten Kursziele interessant werden, um auf eine mögliche Erholung und Trendumkehr zu setzen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 72,90 Euro

Kursziele : 63,78 und 60,22 Euro

Renditechance via DN316C : 140 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7J5S Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,05 - 1,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 65,901 Euro Basiswert: Bilfinger SE KO-Schwelle: 65,901 Euro akt. Kurs Basiswert: 76,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,95 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN316C Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,89 - 0,94 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 85,3236 Euro Basiswert: Bilfinger SE KO-Schwelle: 85,3236 Euro akt. Kurs Basiswert: 76,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 60,22 Euro Hebel: 8,13 Kurschance: + 140 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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