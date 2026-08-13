DAX erst freundlich, dann schwach

Auch bei der Kerninflation gab es keine Überraschung. Dabei werden die besonders schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet. Die Kernpreise stiegen gegenüber Juni um 0,2 Prozent, nachdem sie im Vormonat unverändert geblieben waren. Im Jahresvergleich sank die Kerninflation von 2,6 auf 2,5 Prozent.

Die US-Inflation bleibt hartnäckig hoch, entwickelte sich im Juli allerdings genau wie erwartet. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Im Juni waren sie noch um 0,4 Prozent gefallen. Auf Jahressicht ging die Inflationsrate von 3,5 auf 3,4 Prozent zurück.

Am Aktienmarkt erreichte der DAX unterdessen ein neues Rekordhoch bei 26.573 Punkten. Damit hat der Index sein erstes großes Zwischenziel auf dem Weg zu 27.500 Punkten praktisch erreicht.

Allerdings gibt es inzwischen auch Warnsignale. Vor allem MACD und RSI deuten deutlich auf einen überkauften Markt hin. Eine gesunde Konsolidierung nach der starken Rallye der vergangenen zwei Wochen wäre daher nicht unbedingt negativ. Sie könnte den Markt etwas abkühlen und neue Kraft für den nächsten Anstieg schaffen.

Wichtige Unterstützungen liegen derzeit bei 26.116 und darunter bei 25.900 Punkten. Spätestens an den Verlaufshochs vom Anfang dieses Jahres bei 25.507 Punkten sollte die Rallye wieder aufgenommen werden, wenn das Ziel von 27.500 Punkten weiterhin Bestand haben soll.

Für Anleger bedeutet die aktuelle Situation: Bestehende Long-Positionen sollten nun enger abgesichert oder teilweise reduziert werden. Klare Signale für eine Trendwende sind beim DAX bislang allerdings nicht zu erkennen. Auch eine schnelle Öffnung der wichtigen Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus zeichnet sich derzeit nicht ab.

Aktuelle Lage

DAX bei 26.331 Punkten

VDAX bei 15,90 signalisiert normale Nervosität

Fear& Greed Index bei 62 auf "GREED"

Tagesanalyse:

RSI: 69 - Buy MACD: 355 - Buy Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 26.441 / 26.481 / 26.556 und 26.621 Punkten, nach unten bei 25.900 / 25.620 / 25.507 und 25.303 Punkten. Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX markiert frische Jahreshochs - Inverse SKS-Formation erfolgreich aktiviert! - USA-Iran-Konflikt dauert an Ölknappheit weiter ein Problem! - Tech im Erholungsmodus! VDAX-New Angstlevel im Normbereich VDAX-New der Deutschen Börse (11. August 2026): Bei 15,90% (fallend) (Vortag: 15,74%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 25.900 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.430 Punkten. Kursziel bei 26.580 Punkten - eigentlich abgeschlossen! 2. Stop-Sell-Order unter 25.300 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.490 Punkten. Kursziel bei 24.099 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN362M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,06 - 9,07 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.450,61 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.450,61 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.331,08 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 29,06 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU60QA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,81 - 9,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 27.298,87 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 27.298,87 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.331,08 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,83 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.