Gold schwächelt Kurs rutscht auf 4.383,03 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.773,48USD. Heute steht er bei 4.383,03USD. Das Investment wäre auf 24.714,3USD gewachsen – eine Steigerung von +147,14 %.

Mit einem Rückgang vonsteht der Goldpreis bei 4.383,03. Händler sehen kurzfristigen Druck, der die Rally bremst.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die überwiegend positive Goldpreisentwicklung und einen möglichen bestätigten Ausbruch. Technisch werden ein Widerstand um 2.481 US-Dollar, ein möglicher Rücksetzer an der Marke 4.381 sowie das Risiko einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation diskutiert. Einige erwarten bei weiter steigenden Kursen eine Rally der Minen, andere sehen Nachkaufchancen bei einem Rückgang. Fundamentale Unterstützung liefern Gold als Kaufkraftschutz, Zentralbankkäufe, Inflation, hohe Staatsschulden und geopolitische Unsicherheiten. Physisches Gold wird trotz fehlender laufender Erträge als wertstabil bewertet.

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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.