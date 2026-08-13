Nagarro-Übernahme: Deshpandes-Anteil fällt von 28,83 auf 23,06 %

Die Veränderung erfolgte den Angaben zufolge nicht durch einen unmittelbaren Verkauf eigener Aktien, sondern durch den Wegfall von Instrumenten infolge der Erfüllung einer unwiderruflichen Annahmeverpflichtung. Das Ehepaar hält nach der aktuellen Meldung keine direkten oder zugerechneten Stimmrechte mehr. Der gesamte ausgewiesene Anteil entfällt auf Finanzinstrumente mit physischer Abwicklung.

Beim Münchner IT-Dienstleister Nagarro SE zeichnet sich im Zuge des öffentlichen Übernahmeangebots durch die Galaxy Germany Holding SE eine weitere Verschiebung der Aktionärsstruktur ab. Anand Deshpande und Sonali Deshpande meldeten am 12. August, dass ihr Gesamtanteil an Nagarro auf 23,06 Prozent gesunken ist. In der vorherigen Mitteilung war noch ein Anteil von 28,83 Prozent ausgewiesen worden.

Dabei handelt es sich um einen Aktienkaufvertrag über 2.584.665 Stimmrechte, entsprechend 20,00 Prozent des Grundkapitals, sowie um eine Erwerbsverpflichtung über weitere 395.000 Stimmrechte beziehungsweise 3,06 Prozent. Insgesamt summieren sich die Instrumente damit auf 2.979.665 Stimmrechte und 23,06 Prozent. Die Beteiligungskette führt laut Mitteilung über Persistent Systems Limited und die Galaxy Germany Holding SE. Die Gesamtzahl der Nagarro-Stimmrechte liegt bei 12.922.297.

Zusätzlich teilte Nagarro mit, dass bis zum 11. August 798.582 Stimmrechte in das Übernahmeangebot der Galaxy Germany Holding SE eingebracht worden seien. Davon entfielen 745.986 Stimmrechte auf die zuvor eingegangene unwiderrufliche Annahmeverpflichtung. Die Annahmefrist für das Angebot läuft noch bis zum 17. September 2026. Angaben zum Angebotspreis oder zur bislang erreichten Gesamtannahmequote enthält die Stimmrechtsmitteilung nicht.

Galaxy Germany Holding SE steht im Zusammenhang mit dem indischen IT-Dienstleister Persistent Systems. Die Meldung zur Beteiligungsstruktur ist daher ein weiterer Hinweis darauf, dass die geplante Übernahme beziehungsweise der Aufbau einer strategischen Position bei Nagarro voranschreitet. Für den Markt bleibt entscheidend, wie viele weitere Aktionäre das Angebot annehmen und ob dadurch die angestrebte Kontrolle über den Münchner Software- und Digitaldienstleister erreicht wird.

Neben der Stimmrechtsmitteilung kündigte Nagarro die Veröffentlichung seines Konzern-Finanzberichts für das erste Halbjahr beziehungsweise zweite Quartal 2026 an. Der Bericht soll am 14. August sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens bereitgestellt werden. Damit erhalten Anleger kurz nach den aktuellen Übernahmeinformationen auch Einblick in die operative und finanzielle Entwicklung Nagarros. Besonders relevant dürften Umsatz, Profitabilität, Auftragseingang und der Ausblick vor dem Hintergrund des laufenden Übernahmeprozesses sein.

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 77,90EUR auf Tradegate (13. August 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

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