🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNagarro AktievorwärtsNachrichten zu Nagarro
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nagarro-Übernahme: Deshpandes-Anteil fällt von 28,83 auf 23,06 %

    Nagarro-Übernahme: Deshpandes-Anteil fällt von 28,83 auf 23,06 %
    Foto: adobe.stock.com

    **Nagarro: Deshpande-Ehepaar meldet Rückgang der Position im Zuge des Übernahmeangebots**

    Beim Münchner IT-Dienstleister Nagarro SE zeichnet sich im Zuge des öffentlichen Übernahmeangebots durch die Galaxy Germany Holding SE eine weitere Verschiebung der Aktionärsstruktur ab. Anand Deshpande und Sonali Deshpande meldeten am 12. August, dass ihr Gesamtanteil an Nagarro auf 23,06 Prozent gesunken ist. In der vorherigen Mitteilung war noch ein Anteil von 28,83 Prozent ausgewiesen worden.

    Die Veränderung erfolgte den Angaben zufolge nicht durch einen unmittelbaren Verkauf eigener Aktien, sondern durch den Wegfall von Instrumenten infolge der Erfüllung einer unwiderruflichen Annahmeverpflichtung. Das Ehepaar hält nach der aktuellen Meldung keine direkten oder zugerechneten Stimmrechte mehr. Der gesamte ausgewiesene Anteil entfällt auf Finanzinstrumente mit physischer Abwicklung.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Dabei handelt es sich um einen Aktienkaufvertrag über 2.584.665 Stimmrechte, entsprechend 20,00 Prozent des Grundkapitals, sowie um eine Erwerbsverpflichtung über weitere 395.000 Stimmrechte beziehungsweise 3,06 Prozent. Insgesamt summieren sich die Instrumente damit auf 2.979.665 Stimmrechte und 23,06 Prozent. Die Beteiligungskette führt laut Mitteilung über Persistent Systems Limited und die Galaxy Germany Holding SE. Die Gesamtzahl der Nagarro-Stimmrechte liegt bei 12.922.297.

    Zusätzlich teilte Nagarro mit, dass bis zum 11. August 798.582 Stimmrechte in das Übernahmeangebot der Galaxy Germany Holding SE eingebracht worden seien. Davon entfielen 745.986 Stimmrechte auf die zuvor eingegangene unwiderrufliche Annahmeverpflichtung. Die Annahmefrist für das Angebot läuft noch bis zum 17. September 2026. Angaben zum Angebotspreis oder zur bislang erreichten Gesamtannahmequote enthält die Stimmrechtsmitteilung nicht.

    Galaxy Germany Holding SE steht im Zusammenhang mit dem indischen IT-Dienstleister Persistent Systems. Die Meldung zur Beteiligungsstruktur ist daher ein weiterer Hinweis darauf, dass die geplante Übernahme beziehungsweise der Aufbau einer strategischen Position bei Nagarro voranschreitet. Für den Markt bleibt entscheidend, wie viele weitere Aktionäre das Angebot annehmen und ob dadurch die angestrebte Kontrolle über den Münchner Software- und Digitaldienstleister erreicht wird.

    Neben der Stimmrechtsmitteilung kündigte Nagarro die Veröffentlichung seines Konzern-Finanzberichts für das erste Halbjahr beziehungsweise zweite Quartal 2026 an. Der Bericht soll am 14. August sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens bereitgestellt werden. Damit erhalten Anleger kurz nach den aktuellen Übernahmeinformationen auch Einblick in die operative und finanzielle Entwicklung Nagarros. Besonders relevant dürften Umsatz, Profitabilität, Auftragseingang und der Ausblick vor dem Hintergrund des laufenden Übernahmeprozesses sein.



    Nagarro

    -0,38 %
    -0,32 %
    +2,50 %
    +77,61 %
    +46,98 %
    +2,16 %
    -40,53 %
    +289,50 %
    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220
    Nagarro direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 77,90EUR auf Tradegate (13. August 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nagarro-Übernahme: Deshpandes-Anteil fällt von 28,83 auf 23,06 % **Nagarro: Deshpande-Ehepaar meldet Rückgang der Position im Zuge des Übernahmeangebots** Beim Münchner IT-Dienstleister Nagarro SE zeichnet sich im Zuge des öffentlichen Übernahmeangebots durch die Galaxy Germany Holding SE eine weitere …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     