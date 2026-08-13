Silber schwächelt Kurs rutscht auf 65,06 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 19,68186USD. Heute steht er bei 65,06USD. Das Investment wäre auf 16.527,4USD gewachsen – eine Steigerung von +230,55 %.

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 65,06. Marktteilnehmer sehen eine kurze Konsolidierung.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stark divergierenden technischen Kursziele für Silber: Einerseits werden Rückgänge auf 25 bis 30 US-Dollar erwartet, andererseits Anstiege bis nahe 120 beziehungsweise zum Allzeithoch. Diskutiert wird zudem eine mögliche Unterstützungszone ab 25 Dollar, nachdem frühere Marken bei 13,60 Dollar lagen. US-Inflationsdaten, schwacher Arbeitsmarkt, hohe Staatsschulden, Ölpreisschocks und mögliche Zinsschritte gelten als Auslöser für hohe Volatilität bei Silber und Minenaktien.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.