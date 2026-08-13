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    Jenoptik überrascht mit Gewinnsprung – Halbleiterboom treibt Margen

    Jenoptik überrascht mit Gewinnsprung – Halbleiterboom treibt Margen
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    **Jenoptik profitiert von Halbleiterboom und verbessert Profitabilität**

    Der Technologiekonzern Jenoptik hat im zweiten Quartal 2026 trotz eines nur moderaten Umsatzwachstums deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Rückenwind kam vor allem aus dem Halbleitergeschäft und den OEM-Aktivitäten, die unter anderem Kunden aus der Halbleiterausrüstung, Medizintechnik und Life Science sowie der Verteidigungsindustrie beliefern. Das Management zeigt sich deshalb für das Gesamtjahr etwas zuversichtlicher und erwartet Umsatz und operative Marge nun jeweils in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespannen.

    Der Auftragseingang entwickelte sich besonders dynamisch. Jenoptik verbuchte im zweiten Quartal Bestellungen im Wert von 366,6 Millionen Euro – rund 33 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ein wesentlicher Teil der hohen Dynamik entfiel auf OEM-Geschäfte und mehrere Großaufträge. Das Unternehmen warnte allerdings davor, dass sich dieses außergewöhnlich hohe Niveau im zweiten Halbjahr voraussichtlich nicht vollständig fortsetzen werde.

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    Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um drei Prozent auf 262 Millionen Euro. Deutlich stärker legte die Profitabilität zu: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um 28 Prozent auf 54,5 Millionen Euro. Die Ebitda-Marge verbesserte sich damit von 16,7 auf 20,8 Prozent. Analysten hatten im Vorfeld mit einer schwächeren Entwicklung gerechnet. Nach Steuern erwirtschaftete Jenoptik einen Gewinn von 23 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 43 Prozent entspricht.

    Als Gründe für die Ergebnisverbesserung nannte der Konzern neben den im Vorjahr eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen vor allem die höhere Auslastung im Halbleiterbereich. Nach dem Abschluss wichtiger Investitionen konnten die Kapazitäten offenbar effizienter genutzt werden. Jenoptik profitiert damit weiterhin von der Nachfrage nach Technologien für die Chipproduktion und vom langfristigen Wachstum rund um künstliche Intelligenz. Das Unternehmen ist unter anderem Zulieferer des niederländischen Chipausrüsters ASML.

    Die Jahresprognose wurde nicht angehoben, sondern präzisiert. Jenoptik erwartet für 2026 weiterhin die bislang genannten Bandbreiten, sieht Umsatz und operative Marge jedoch jeweils eher am oberen Ende. Finanzvorständin Prisca Havranek-Kosicek sprach von einem voraussichtlich erfolgreichen Geschäftsjahr. Zugleich verwies das Management auf die außergewöhnliche Bedeutung einzelner Großaufträge.

    Die Investmentbank Jefferies bestätigte nach den Zahlen ihre Kaufempfehlung für die Jenoptik-Aktie und beließ das Kursziel bei 45 Euro. Analyst Henrik Paganetty hob insbesondere den über den Erwartungen liegenden Auftragseingang und die starke operative Entwicklung hervor. Neben dem Halbleitergeschäft gewinnt für Anleger auch die breitere Aufstellung an Bedeutung: Das Wachstum in Medizintechnik, Life Science und Verteidigung reduziert die Abhängigkeit vom KI- und Chipboom.



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    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 41,70EUR auf Tradegate (13. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




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