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    Beiersdorf unter Druck: Berenberg senkt Kursziel trotz Aktienrückkauf

    Beiersdorf unter Druck: Berenberg senkt Kursziel trotz Aktienrückkauf
    Foto: Beiersdorf AG

    **Berenberg senkt Kursziel für Beiersdorf – Aktienrückkauf läuft weiter**

    Die Privatbank Berenberg bleibt bei ihrer vorsichtigen Einschätzung der Beiersdorf-Aktie. Analystin Bethan Davies reduzierte das Kursziel für die Papiere des Hamburger Konsumgüterkonzerns von 82 auf 72 Euro. Die Einstufung wurde zugleich mit „Hold“ bestätigt. Damit signalisiert Berenberg weiterhin eine neutrale Haltung: Nach Einschätzung der Bank fehlen derzeit ausreichende Impulse für eine nachhaltige Erholung des Aktienkurses.

    Als wesentlichen Belastungsfaktor nennt Davies die Entwicklung der Marke Nivea. Der Absatz an Endverbraucher bleibe hinter den Erwartungen zurück und bremse damit das Wachstum des Gesamtkonzerns. Nivea ist die wichtigste Marke im Portfolio von Beiersdorf und prägt maßgeblich die Geschäftsentwicklung im Konsumgüterbereich. Aus Sicht der Analystin muss sich das Unternehmen deshalb strategisch neu ausrichten, um die Dynamik wieder zu erhöhen.

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    Auch die jüngsten Zielvorgaben des Managements sprechen nach Einschätzung Berenbergs dafür, dass eine Erholung länger dauern dürfte. Die neuen Ambitionen deuteten nicht auf eine kurzfristige Beschleunigung hin, sondern machten vielmehr deutlich, dass Beiersdorf zunächst strukturelle und operative Herausforderungen bewältigen muss. Konkrete Angaben zu den angepassten Unternehmenszielen enthält die vorliegende Analystenstudie allerdings nicht.

    Parallel setzt Beiersdorf sein Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 fort. Nach Angaben des Unternehmens wurden zwischen dem 3. und 7. August insgesamt 15.147 eigene Aktien erworben. Die Käufe erfolgten über den Handelsplatz Xetra. Am 3. August kaufte Beiersdorf 7.300 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 78,8944 Euro. Am folgenden Handelstag wurden weitere 7.300 Aktien zu durchschnittlich 78,2273 Euro erworben. Am 5. August kamen 547 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 78,3917 Euro hinzu.

    Seit dem Start der ersten Tranche am 6. Mai 2026 beläuft sich die Zahl der zurückgekauften Aktien damit auf insgesamt 590.901 Stück. Die Transaktionen werden über ein beauftragtes Kreditinstitut abgewickelt. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Käufen veröffentlicht Beiersdorf auf seiner Investor-Relations-Internetseite.

    Die unterschiedlichen Signale – ein laufendes Rückkaufprogramm auf der einen und ein gesenktes Kursziel auf der anderen Seite – verdeutlichen die gegenwärtige Lage des Konzerns. Während der Rückkauf die Aktionäre unterstützen und Vertrauen in den langfristigen Unternehmenswert signalisieren kann, sieht Berenberg kurzfristig weiterhin Risiken für Wachstum und operative Entwicklung. Die vollständige Originalstudie wurde am 11. August 2026 veröffentlicht.



    Beiersdorf

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    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 78,84EUR auf Tradegate (13. August 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.




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