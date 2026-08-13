🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    JOST Werke: Janus Henderson setzt Stimmrechtsanteil auf null

    JOST Werke: Janus Henderson setzt Stimmrechtsanteil auf null
    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH

    **JOST Werke: Janus Henderson meldet vollständigen Rückzug aus Stimmrechtsposition**

    Bei der JOST Werke SE ist der bislang ausgewiesene Stimmrechtsanteil von Janus Henderson auf null gesunken. Das geht aus zwei am 12. August 2026 über EQS veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG hervor. Betroffen sind die Janus Henderson Group Ltd. mit Sitz in St. Helier auf Jersey sowie die JANUS HENDERSON UK (HOLDINGS) LIMITED mit Sitz in London. Als Datum der Schwellenberührung wird jeweils der 30. Juni 2026 genannt.

    Nach den Angaben hielten die beiden Janus-Henderson-Gesellschaften in ihrer jeweils letzten Mitteilung noch 3,55 Prozent der Stimmrechte an JOST Werke. Nach der aktuellen Meldung beträgt der Anteil nun 0,00 Prozent. Dies gilt sowohl für direkt oder zugerechnete Stimmrechte als auch für Instrumente, die künftig zum Erwerb von Aktien berechtigen könnten. Auch über sonstige Finanzinstrumente bestehen demnach keine meldepflichtigen Positionen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Als Gesamtzahl der Stimmrechte nennt JOST Werke 16,39 Millionen. Auf dieser Grundlage entsprachen die zuvor gemeldeten 3,55 Prozent rechnerisch rund 582.000 Stimmrechten. Die aktuelle Meldung weist dagegen keine von Janus Henderson gehaltenen oder zugerechneten Stimmrechte mehr aus. Ob der Rückgang durch eine konkrete Veräußerung von Aktien oder ausschließlich durch eine konzerninterne Neuordnung zustande kam, lässt sich der Veröffentlichung nicht entnehmen.

    Als Anlass nennt Janus Henderson die Einreichung einer Unabhängigkeitserklärung. Darüber hinaus wird die Mitteilung mit einer Konzernumstrukturierung im Zusammenhang mit einer Going-Private-Transaktion begründet. Der Begriff bezeichnet üblicherweise eine Transaktion, durch die ein börsennotiertes Unternehmen von der Börse genommen oder wieder in private Eigentümerstrukturen überführt werden soll. Die Mitteilung liefert jedoch keine weiteren Angaben zum Ablauf, Zeitplan oder zu den beteiligten Parteien dieser Transaktion.

    Beide Gesellschaften erklären, weder von einem anderen Unternehmen beherrscht zu werden noch selbst Unternehmen zu kontrollieren, denen Stimmrechte an JOST Werke zugerechnet werden. Eine Kette relevanter Tochterunternehmen wird daher nicht aufgeführt. In der zweiten Meldung wird zudem klargestellt, dass die JANUS HENDERSON GROUP Ltd. zuvor unter dem Namen JANUS HENDERSON GROUP PLC firmierte.

    JOST Werke mit Sitz in Neu-Isenburg ist ein Hersteller von Komponenten und Systemen für Nutzfahrzeuge, insbesondere von Kupplungs- und Aufliegertechnik. Die aktuellen Pflichtmitteilungen sind vor allem im Kontext der angekündigten beziehungsweise laufenden Eigentümer- und Konzernstrukturierung relevant. Eine unmittelbare Aussage zur operativen Geschäftsentwicklung oder zur finanziellen Lage des Unternehmens enthalten sie nicht.



    JOST Werke

    +4,14 %
    +1,22 %
    +3,91 %
    +6,49 %
    +10,28 %
    +17,72 %
    +2,76 %
    +101,05 %
    ISIN:DE000JST4000WKN:JST400
    JOST Werke direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 55,80EUR auf Tradegate (13. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JOST Werke: Janus Henderson setzt Stimmrechtsanteil auf null **JOST Werke: Janus Henderson meldet vollständigen Rückzug aus Stimmrechtsposition** Bei der JOST Werke SE ist der bislang ausgewiesene Stimmrechtsanteil von Janus Henderson auf null gesunken. Das geht aus zwei am 12. August 2026 über EQS …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     