JOST Werke: Janus Henderson setzt Stimmrechtsanteil auf null

Nach den Angaben hielten die beiden Janus-Henderson-Gesellschaften in ihrer jeweils letzten Mitteilung noch 3,55 Prozent der Stimmrechte an JOST Werke. Nach der aktuellen Meldung beträgt der Anteil nun 0,00 Prozent. Dies gilt sowohl für direkt oder zugerechnete Stimmrechte als auch für Instrumente, die künftig zum Erwerb von Aktien berechtigen könnten. Auch über sonstige Finanzinstrumente bestehen demnach keine meldepflichtigen Positionen.

Bei der JOST Werke SE ist der bislang ausgewiesene Stimmrechtsanteil von Janus Henderson auf null gesunken. Das geht aus zwei am 12. August 2026 über EQS veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG hervor. Betroffen sind die Janus Henderson Group Ltd. mit Sitz in St. Helier auf Jersey sowie die JANUS HENDERSON UK (HOLDINGS) LIMITED mit Sitz in London. Als Datum der Schwellenberührung wird jeweils der 30. Juni 2026 genannt.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Als Gesamtzahl der Stimmrechte nennt JOST Werke 16,39 Millionen. Auf dieser Grundlage entsprachen die zuvor gemeldeten 3,55 Prozent rechnerisch rund 582.000 Stimmrechten. Die aktuelle Meldung weist dagegen keine von Janus Henderson gehaltenen oder zugerechneten Stimmrechte mehr aus. Ob der Rückgang durch eine konkrete Veräußerung von Aktien oder ausschließlich durch eine konzerninterne Neuordnung zustande kam, lässt sich der Veröffentlichung nicht entnehmen.

Als Anlass nennt Janus Henderson die Einreichung einer Unabhängigkeitserklärung. Darüber hinaus wird die Mitteilung mit einer Konzernumstrukturierung im Zusammenhang mit einer Going-Private-Transaktion begründet. Der Begriff bezeichnet üblicherweise eine Transaktion, durch die ein börsennotiertes Unternehmen von der Börse genommen oder wieder in private Eigentümerstrukturen überführt werden soll. Die Mitteilung liefert jedoch keine weiteren Angaben zum Ablauf, Zeitplan oder zu den beteiligten Parteien dieser Transaktion.

Beide Gesellschaften erklären, weder von einem anderen Unternehmen beherrscht zu werden noch selbst Unternehmen zu kontrollieren, denen Stimmrechte an JOST Werke zugerechnet werden. Eine Kette relevanter Tochterunternehmen wird daher nicht aufgeführt. In der zweiten Meldung wird zudem klargestellt, dass die JANUS HENDERSON GROUP Ltd. zuvor unter dem Namen JANUS HENDERSON GROUP PLC firmierte.

JOST Werke mit Sitz in Neu-Isenburg ist ein Hersteller von Komponenten und Systemen für Nutzfahrzeuge, insbesondere von Kupplungs- und Aufliegertechnik. Die aktuellen Pflichtmitteilungen sind vor allem im Kontext der angekündigten beziehungsweise laufenden Eigentümer- und Konzernstrukturierung relevant. Eine unmittelbare Aussage zur operativen Geschäftsentwicklung oder zur finanziellen Lage des Unternehmens enthalten sie nicht.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 55,80EUR auf Tradegate (13. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.