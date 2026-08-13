Öl-Schock und Nahost-Risiken setzen deutsche Staatsanleihen unter Druck

Im Mittelpunkt steht weiterhin die angespannte Lage im Nahen Osten. Der Iran plant nach Angaben seines Außenministeriums, von Handelsschiffen Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu verlangen. Die Meerenge ist eine zentrale Route für den Transport von Rohöl, Gas und Dünger. Der Streit über die Durchfahrtsrechte gilt als wichtiger Auslöser der jüngsten militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran. Eine schnelle diplomatische Verständigung wird dadurch schwieriger.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich in den vergangenen Handelstagen uneinheitlich entwickelt. Zum Wochenauftakt gerieten die festverzinslichen Wertpapiere deutlich unter Druck. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor 0,42 Prozent und fiel auf 124,56 Punkte. Im Gegenzug stieg die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 3,18 Prozent. Ausschlaggebend waren vor allem die merklich gestiegenen Ölpreise, die an den Finanzmärkten neue Inflationssorgen auslösten.

Die faktische Einschränkung des Schiffsverkehrs treibt die Unsicherheit an den Energiemärkten. Zwar hielten sich die Ausschläge der Rohölpreise an einzelnen Tagen in Grenzen, eine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus ist jedoch weiterhin nicht absehbar. Zusätzlich sorgen zunehmende Angriffe der Huthi-Miliz für Verunsicherung. Die Helaba bewertete die Stimmung an den Finanzmärkten dennoch insgesamt als robust, verwies aber auf die gesunkenen Hoffnungen auf eine rasche Einigung.

Steigende Energiepreise könnten den Inflationsdruck im Euroraum verstärken und damit die Erwartungen an die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank verändern. Marktteilnehmer rechnen zunehmend mit der Möglichkeit höherer Leitzinsen. In Deutschland lag die Inflationsrate im Juli wegen kräftig gestiegener Energiepreise bei 2,8 Prozent. Der Wert bestätigte die erste Schätzung und spielte am Anleihemarkt zunächst nur eine untergeordnete Rolle.

Zwischenzeitlich konnten deutsche Staatsanleihen leicht zulegen. Der Bund-Future stieg um rund 0,05 beziehungsweise 0,06 Prozent auf 124,73 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 3,16 Prozent sank. Klare Impulse fehlten zunächst.

Auch die US-Inflationsdaten sorgten nur für begrenzte Reaktionen. Die Teuerungsrate sank im Juli von 3,5 auf 3,4 Prozent und entsprach damit den Erwartungen. Eine Anpassung der Zinssenkungserwartungen der US-Notenbank Fed blieb aus. Zugleich hellte sich der Konjunkturausblick im Euroraum laut Sentix auf. Besseres Wachstum sowie Erholungstendenzen bei Industrieproduktion, Wirtschafts- und Verbrauchervertrauen konnten die geopolitischen und inflationsbedingten Belastungen am Anleihemarkt jedoch nicht ausgleichen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 124,7EUR auf L&S Exchange (13. August 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.

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