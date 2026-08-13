🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Öl-Schock und Nahost-Risiken setzen deutsche Staatsanleihen unter Druck

    Öl-Schock und Nahost-Risiken setzen deutsche Staatsanleihen unter Druck
    Foto: adobe.stock.com

    **Deutsche Staatsanleihen unter Druck – Ölpreise und Nahost-Risiken im Fokus**

    Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich in den vergangenen Handelstagen uneinheitlich entwickelt. Zum Wochenauftakt gerieten die festverzinslichen Wertpapiere deutlich unter Druck. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor 0,42 Prozent und fiel auf 124,56 Punkte. Im Gegenzug stieg die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 3,18 Prozent. Ausschlaggebend waren vor allem die merklich gestiegenen Ölpreise, die an den Finanzmärkten neue Inflationssorgen auslösten.

    Im Mittelpunkt steht weiterhin die angespannte Lage im Nahen Osten. Der Iran plant nach Angaben seines Außenministeriums, von Handelsschiffen Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu verlangen. Die Meerenge ist eine zentrale Route für den Transport von Rohöl, Gas und Dünger. Der Streit über die Durchfahrtsrechte gilt als wichtiger Auslöser der jüngsten militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran. Eine schnelle diplomatische Verständigung wird dadurch schwieriger.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Die faktische Einschränkung des Schiffsverkehrs treibt die Unsicherheit an den Energiemärkten. Zwar hielten sich die Ausschläge der Rohölpreise an einzelnen Tagen in Grenzen, eine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus ist jedoch weiterhin nicht absehbar. Zusätzlich sorgen zunehmende Angriffe der Huthi-Miliz für Verunsicherung. Die Helaba bewertete die Stimmung an den Finanzmärkten dennoch insgesamt als robust, verwies aber auf die gesunkenen Hoffnungen auf eine rasche Einigung.

    Steigende Energiepreise könnten den Inflationsdruck im Euroraum verstärken und damit die Erwartungen an die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank verändern. Marktteilnehmer rechnen zunehmend mit der Möglichkeit höherer Leitzinsen. In Deutschland lag die Inflationsrate im Juli wegen kräftig gestiegener Energiepreise bei 2,8 Prozent. Der Wert bestätigte die erste Schätzung und spielte am Anleihemarkt zunächst nur eine untergeordnete Rolle.

    Zwischenzeitlich konnten deutsche Staatsanleihen leicht zulegen. Der Bund-Future stieg um rund 0,05 beziehungsweise 0,06 Prozent auf 124,73 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 3,16 Prozent sank. Klare Impulse fehlten zunächst.

    Auch die US-Inflationsdaten sorgten nur für begrenzte Reaktionen. Die Teuerungsrate sank im Juli von 3,5 auf 3,4 Prozent und entsprach damit den Erwartungen. Eine Anpassung der Zinssenkungserwartungen der US-Notenbank Fed blieb aus. Zugleich hellte sich der Konjunkturausblick im Euroraum laut Sentix auf. Besseres Wachstum sowie Erholungstendenzen bei Industrieproduktion, Wirtschafts- und Verbrauchervertrauen konnten die geopolitischen und inflationsbedingten Belastungen am Anleihemarkt jedoch nicht ausgleichen.



    BUND Future

    +0,05 %
    -0,47 %
    -0,48 %
    -0,05 %
    -3,48 %
    -5,18 %
    -29,34 %
    +1,67 %
    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 124,7EUR auf L&S Exchange (13. August 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Öl-Schock und Nahost-Risiken setzen deutsche Staatsanleihen unter Druck **Deutsche Staatsanleihen unter Druck – Ölpreise und Nahost-Risiken im Fokus** Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich in den vergangenen Handelstagen uneinheitlich entwickelt. Zum Wochenauftakt gerieten die festverzinslichen Wertpapiere …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     