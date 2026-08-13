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    NORMA Group mit Gewinnsprung trotz schwacher Autonachfrage

    NORMA Group mit Gewinnsprung trotz schwacher Autonachfrage
    Foto: NORMA Group

    **NORMA Group steigert Gewinn trotz schwacher Autonachfrage deutlich**

    Die NORMA Group hat im zweiten Quartal 2026 ihre Profitabilität deutlich verbessert, bleibt beim Umsatz jedoch unter Druck. Der Hersteller von Verbindungstechnik erzielte von April bis Juni Erlöse von 211,8 Millionen Euro. Damit lag der Umsatz nominal 0,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Bereinigt um negative Währungseffekte ergab sich dagegen ein leichtes organisches Wachstum von 0,1 Prozent.

    Deutlich stärker entwickelte sich das Ergebnis. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von 2,3 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 7,6 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 1,1 auf 3,6 Prozent und lag damit am oberen Ende der für das Gesamtjahr angestrebten Spanne von zwei bis vier Prozent. Als Gründe nannte das Unternehmen niedrigere Materialkosten, Einsparungen bei Personal- und Gemeinkosten sowie eine disziplinierte Kostensteuerung im Rahmen der „NewNORMA“-Transformation.

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    Uneinheitlich verlief die Entwicklung in den Geschäftsbereichen. Industry Applications wuchs währungsbereinigt um 8,4 Prozent. Einschließlich Wechselkurseffekten stieg der Umsatz auf 70,6 Millionen Euro, ein Plus von sieben Prozent. Wachstumstreiber waren vor allem Anwendungen für Rechenzentren, Batterie-Energiespeicher und Energieinfrastruktur. Zudem gewann NORMA neue Aufträge in Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum.

    Im Bereich Mobility & New Energy, der stärker von der Automobilindustrie abhängt, sank der Umsatz währungsbereinigt um 3,7 Prozent und berichtet um vier Prozent auf 141,3 Millionen Euro. Besonders belastend war die anhaltend schwache Nachfrage europäischer und chinesischer Fahrzeughersteller. In der Region EMEA ging der Umsatz um 3,9 Prozent zurück, während die bereinigte EBIT-Marge dank der Kostensenkungen von minus 1,5 auf 2,2 Prozent kletterte. In Amerika legte der Umsatz dagegen um acht Prozent zu, in Asien-Pazifik fiel er um 6,1 Prozent.

    Für das erste Halbjahr weist NORMA einen Umsatz von 420,5 Millionen Euro aus, nach 434,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBIT erhöhte sich zugleich von 2,1 auf 14 Millionen Euro. Nach dem Verkauf des Water-Management-Geschäfts verfügt der Konzern über eine deutlich gestärkte Bilanz und Nettoliquidität.

    Die Jahresprognose bleibt unverändert: NORMA erwartet stagnierende Erlöse oder ein Wachstum von bis zu zwei Prozent sowie eine bereinigte EBIT-Marge von zwei bis vier Prozent. Der operative Netto-Cashflow soll zehn bis 20 Millionen Euro erreichen. Am 19. Oktober will das Unternehmen ein Strategie-Update vorlegen. Unterdessen erhöhte Goldman Sachs seine gemeldeten Instrumente und Stimmrechtsanteile auf insgesamt 5,88 Prozent.



    NORMA Group

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
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    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 19,22EUR auf Tradegate (13. August 2026, 07:32 Uhr) gehandelt.




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