Masterflex wächst weiter – Marokko soll ab 2027 den Turbo zünden

Wachstumstreiber war vor allem die Zielindustriegruppe „Life“. In der Medizintechnik und der Lebensmittelindustrie verzeichnete Masterflex deutliche Zuwächse. Dagegen entwickelten sich die Bereiche „Tech“ und „Infrastructure“ leicht rückläufig. Auch innerhalb des Mobilitätsgeschäfts zeigte sich ein gemischtes Bild: Das Luftfahrt-OEM-Geschäft setzte seinen positiven Trend fort, während sich das Flughafeninfrastrukturgeschäft wegen Projektverschiebungen vorübergehend schwächer entwickelte. In der Schifffahrt und im Schienenverkehr blieb die Nachfrage verhalten.

Die Masterflex SE hat im ersten Halbjahr 2026 trotz eines schwierigen geopolitischen und konjunkturellen Umfelds Umsatz und Ergebnis verbessert. Der Hersteller von Spezialschlauch- und Verbindungssystemen steigerte die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,7 Prozent auf 54,3 Millionen Euro. Das operative EBIT erhöhte sich um 1,9 Prozent auf 8,0 Millionen Euro. Die operative EBIT-Marge verbesserte sich damit leicht von 14,7 auf 14,8 Prozent.

Regional wuchs insbesondere das Deutschlandgeschäft, maßgeblich gestützt durch die Medizintechnik. Das europäische Ausland blieb leicht hinter dem Vorjahr zurück, während das Asiengeschäft zulegte. In Amerika belasteten Währungseffekte die Entwicklung.

Operativ profitierte Masterflex von höheren Volumina, einer verbesserten Materialeinsatzquote sowie geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Gleichzeitig belasteten der Personalaufbau für den neuen Standort in Marokko, Inflation und die Integration bislang ausgelagerter IT-Leistungen das Ergebnis. Das operative EBITDA stieg um 2,4 Prozent auf 10,9 Millionen Euro. Das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis legte sogar um 7,7 Prozent auf 5,3 Millionen Euro zu. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 0,51 auf 0,55 Euro.

Die Bilanz blieb solide. Das Eigenkapital wuchs auf 71,9 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote lag unverändert bei 73,3 Prozent. Die Nettoverschuldung erhöhte sich investitions- und dividendenbedingt von 2,7 auf 4,3 Millionen Euro, blieb mit einem Verschuldungsgrad von rund 0,2 jedoch niedrig. Der Auftragsbestand stieg zum 30. Juni auf 21,8 Millionen Euro.

Für 2026 bestätigte der Vorstand die Prognose eines Umsatzes von 103 bis 108 Millionen Euro und eines EBIT von 13 bis 16 Millionen Euro. Anlaufkosten für das Luftfahrtwerk in Marokko und erste Auslieferungen aus einem Engineering- und Rahmenvertrag werden das laufende Jahr noch belasten. Laut Montega dürfte der wesentliche Wachstumsschub jedoch ab 2027 einsetzen. Die Analyse bekräftigt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21 Euro.

Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 14,25EUR auf Tradegate (12. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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