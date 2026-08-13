Klöckner & Co delistet: UBS meldet Beteiligung von 5,43 Prozent

Betroffen ist die Aktie mit der ISIN DE000KC01000. Klöckner & Co kündigte zudem an, darauf hinzuwirken, dass auch die bestehenden Notierungen im Freiverkehr an den Börsen Berlin – einschließlich Tradegate BSX –, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart kurzfristig beendet werden. Damit dürfte die Aktie künftig nicht mehr an den genannten deutschen Handelsplätzen verfügbar sein. Für Anleger bedeutet das eine deutliche Einschränkung der Handelsmöglichkeiten und voraussichtlich eine geringere Liquidität. Die Gesellschaft bleibt jedoch als nicht börsennotiertes Unternehmen bestehen.

Die Aktien des Stahl- und Metalldistributors Klöckner & Co sind seit dem 12. August 2026 nicht mehr zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse hatte dem Antrag des Düsseldorfer Unternehmens auf Widerruf der Zulassung am selben Tag stattgegeben. Nach Angaben von Klöckner & Co sollte der Handel an der Börse Frankfurt mit Ablauf des 12. August eingestellt werden.

Mit dem Delisting endet zugleich die Börsennotierung im Frankfurter Prime Standard. Klöckner & Co war bislang zudem im SDAX geführt. Angaben zu den Gründen für den Antrag auf Widerruf der Börsenzulassung enthält die aktuelle Ad-hoc-Mitteilung nicht. Das Unternehmen verwies in der Veröffentlichung ausschließlich auf die Entscheidung der Frankfurter Wertpapierbörse und die weiteren Schritte zur Beendigung der Freiverkehrsnotierungen.

Parallel dazu hat die UBS ihre Beteiligung an Klöckner & Co offengelegt. Die UBS Group AG meldete, dass die von ihr beziehungsweise der UBS AG gehaltenen und zugerechneten Positionen am 10. August 2026 eine relevante Schwelle überschritten haben. Den Angaben zufolge entfallen 3,45 Prozent der Stimmrechte auf zugerechnete Aktien. Dies entspricht 3.439.967 Stimmrechten. Direkt hält die UBS demnach keine Aktien des Unternehmens.

Zusätzlich verfügt die UBS über Instrumente, die weiteren 1,98 Prozent der Stimmrechte entsprechen. Dabei handelt es sich um sogenannte „Right of Use over Shares“, die jederzeit ausgeübt werden können. Insgesamt ergibt sich damit ein ausgewiesener Anteil von 5,43 Prozent. In der vorherigen Mitteilung hatte der Gesamtanteil noch bei 3,39 Prozent gelegen; davon entfielen 3,18 Prozent auf Stimmrechte und 0,21 Prozent auf Instrumente.

Die Stimmrechtsmitteilung steht zeitlich unmittelbar vor dem Wirksamwerden des Delistings. Einen Zusammenhang zwischen der Beteiligungsveränderung und dem Börsenrückzug stellt Klöckner & Co in den veröffentlichten Angaben jedoch nicht her.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 12,24EUR auf Tradegate (12. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.