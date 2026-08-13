Schweizer Electronic: 80 Prozent mehr Aufträge – Aktie hochgestuft

Der Auftragseingang des Leiterplattenherstellers legte im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 80 Prozent zu. Der Auftragsbestand erreichte mit 257,5 Millionen Euro einen neuen Höchststand, ein Plus von 14,1 Prozent. Davon sollen 75,4 Millionen Euro noch bis zum Jahresende ausgeliefert werden. Aus Sicht von Montega liefert diese Entwicklung eine wichtige Grundlage für weiteres Wachstum, auch wenn die nachhaltige Verbesserung der Profitabilität weiterhin aussteht.

Die Schweizer Electronic AG hat im ersten Halbjahr 2026 operativ Fortschritte erzielt. Nach Vorlage des Halbjahresberichts und einer Konkretisierung der Jahresprognose bewertet die Montega AG die Aktie wieder mit „Kaufen“. Das Kursziel bleibt bei 6,50 Euro auf Sicht von zwölf Monaten. Zuvor hatte das Analysehaus lediglich zum Halten der Aktie geraten. Ausschlaggebend für die Hochstufung war vor allem die jüngste Kurskorrektur – sowie die deutlich verbesserte Auftragslage.

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Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 11,9 Prozent auf 92,1 Millionen Euro. Im zweiten Quartal schwächte sich die Dynamik erwartungsgemäß ab: Die Erlöse erhöhten sich um 4,3 Prozent auf 44,7 Millionen Euro. Die Eigenproduktion am Standort Schramberg wuchs dabei mit 7,9 Prozent auf 15 Millionen Euro stärker als die Handelsumsätze über das asiatische Partnernetzwerk, die um 2,4 Prozent auf 29,6 Millionen Euro zulegten. Der Anteil der eigenen Fertigung blieb mit 33,2 Prozent nahezu stabil.

Wachstumstreiber war insbesondere das Geschäft außerhalb der Automobilindustrie. Der Non-Mobility-Bereich expandierte um 30,6 Prozent. Maßgeblich dazu bei trug eine Vervierfachung der Umsätze im Segment Aviation & Defence. Auch im Automotive-Geschäft, das von der Branchenflaute belastet wird, verzeichnete Schweizer noch ein Plus von 8,3 Prozent. Zudem prüft das Unternehmen eine Kooperation mit dem indischen Leiterplattenhersteller Ascent Circuits für komplexe Multilayer- und HDI-Leiterplatten.

Auf der Ergebnisseite zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Rohertragsmarge verbesserte sich im zweiten Quartal trotz höherer Rohstoffpreise auf 6,1 Prozent. Das EBITDA lag im ersten Halbjahr mit 0,2 Millionen Euro nur knapp über dem Break-even, bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen bei 0,6 Millionen Euro. Der Quartalsverlust betrug weiterhin 1,5 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote sank deshalb von 21,4 Prozent Ende 2025 auf 18,2 Prozent.

Für 2026 erwartet der Vorstand nun 170 bis 185 Millionen Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 3,3 bis 4,0 Millionen Euro. Montega sieht die Umsatzprognose im Plan, erwartet aber ein weiterhin deutlich negatives Jahresergebnis. Die Eigenkapitalquote könnte zum Jahresende auf 17 bis 20 Prozent sinken. Entscheidend bleibt daher, ob Kostenmanagement und Preiserhöhungen zu einer dauerhaft höheren Marge führen.**

Die Schweizer Electronic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,07 % und einem Kurs von 5,62EUR auf Tradegate (13. August 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

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