electrovac vor Zahlen: Geschäftsbericht und Webcast am 14. August

Begleitend zur Veröffentlichung lädt electrovac Aktionäre, Analysten, Pressevertreter und weitere Investoren zu einer Online-Präsentation ein. Der Webcast beginnt am Freitag, 14. August 2026, um 11 Uhr und ist auf eine Dauer von rund 60 Minuten angelegt. Vorstandschef Dieter Thumfart will dabei die Geschäftszahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres erläutern, die aktuelle operative Entwicklung einordnen und einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Unternehmens geben. Im Anschluss ist eine Fragerunde vorgesehen. Die Präsentation findet in deutscher Sprache statt; eine Registrierung ist über den von electrovac veröffentlichten Veranstaltungslink erforderlich.

Die electrovac AG veröffentlicht am 14. August 2026 ihren Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025/2026. Die Unterlagen sollen sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens bereitgestellt werden. Das hat der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse angekündigt.

Konkrete Finanzkennzahlen oder Angaben zur Ergebnisentwicklung enthält die Vorankündigung nicht. Damit dürften Umsatz, Profitabilität, Bilanz sowie die Einschätzung des Managements zur Geschäftsentwicklung erst mit dem vollständigen Geschäftsbericht und im Rahmen des Webcasts bekannt werden. Für Investoren steht insbesondere im Mittelpunkt, wie sich die Nachfrage in den unterschiedlichen Endmärkten entwickelt hat und welche Erwartungen der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr formuliert.

electrovac mit Sitz in Salzweg in Bayern entwickelt und produziert hermetische Gehäuse und Glas-Metall-Versiegelungen. Die Lösungen dienen dem Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik vor äußeren Einflüssen. Nach Unternehmensangaben beschäftigt die Gruppe derzeit rund 550 Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand. Weltweit beliefert electrovac mehr als 250 Kunden.

Das Produktportfolio reicht von kundenspezifischen Nischenlösungen in kleinen Stückzahlen bis zu standardisierten Serienprodukten mit hohen Volumina. Einsatzgebiete sind unter anderem Elektronik, Sensorik und Aktorik. Zu den Anwendungen zählen Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer sowie Komponenten für die Luft- und Raumfahrt, die Satellitentechnik und die Verteidigungsindustrie. Darüber hinaus beliefert electrovac Kunden aus den Bereichen Mobilität und industrielle Anwendungen.

Mit der Veröffentlichung der Berichte und dem Investoren-Webcast schafft electrovac die Grundlage für eine umfassende Bewertung des vergangenen Geschäftsjahres und der strategischen Perspektiven. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen neben den Ergebnissen auch konkrete Aussagen zu Auftragslage, Wachstumstreibern, Kostenentwicklung und Investitionen macht.

Die electrovac Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 7,74EUR auf Tradegate (12. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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