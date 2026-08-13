🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtselectrovac AktievorwärtsNachrichten zu electrovac
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    electrovac vor Zahlen: Geschäftsbericht und Webcast am 14. August

    **electrovac legt Geschäftsbericht vor und lädt Investoren zum Webcast**

    Die electrovac AG veröffentlicht am 14. August 2026 ihren Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025/2026. Die Unterlagen sollen sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens bereitgestellt werden. Das hat der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse angekündigt.

    Begleitend zur Veröffentlichung lädt electrovac Aktionäre, Analysten, Pressevertreter und weitere Investoren zu einer Online-Präsentation ein. Der Webcast beginnt am Freitag, 14. August 2026, um 11 Uhr und ist auf eine Dauer von rund 60 Minuten angelegt. Vorstandschef Dieter Thumfart will dabei die Geschäftszahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres erläutern, die aktuelle operative Entwicklung einordnen und einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Unternehmens geben. Im Anschluss ist eine Fragerunde vorgesehen. Die Präsentation findet in deutscher Sprache statt; eine Registrierung ist über den von electrovac veröffentlichten Veranstaltungslink erforderlich.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Konkrete Finanzkennzahlen oder Angaben zur Ergebnisentwicklung enthält die Vorankündigung nicht. Damit dürften Umsatz, Profitabilität, Bilanz sowie die Einschätzung des Managements zur Geschäftsentwicklung erst mit dem vollständigen Geschäftsbericht und im Rahmen des Webcasts bekannt werden. Für Investoren steht insbesondere im Mittelpunkt, wie sich die Nachfrage in den unterschiedlichen Endmärkten entwickelt hat und welche Erwartungen der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr formuliert.

    electrovac mit Sitz in Salzweg in Bayern entwickelt und produziert hermetische Gehäuse und Glas-Metall-Versiegelungen. Die Lösungen dienen dem Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik vor äußeren Einflüssen. Nach Unternehmensangaben beschäftigt die Gruppe derzeit rund 550 Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand. Weltweit beliefert electrovac mehr als 250 Kunden.

    Das Produktportfolio reicht von kundenspezifischen Nischenlösungen in kleinen Stückzahlen bis zu standardisierten Serienprodukten mit hohen Volumina. Einsatzgebiete sind unter anderem Elektronik, Sensorik und Aktorik. Zu den Anwendungen zählen Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer sowie Komponenten für die Luft- und Raumfahrt, die Satellitentechnik und die Verteidigungsindustrie. Darüber hinaus beliefert electrovac Kunden aus den Bereichen Mobilität und industrielle Anwendungen.

    Mit der Veröffentlichung der Berichte und dem Investoren-Webcast schafft electrovac die Grundlage für eine umfassende Bewertung des vergangenen Geschäftsjahres und der strategischen Perspektiven. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen neben den Ergebnissen auch konkrete Aussagen zu Auftragslage, Wachstumstreibern, Kostenentwicklung und Investitionen macht.



    electrovac

    +0,78 %
    -2,52 %
    +1,28 %
    -11,25 %
    -0,77 %
    ISIN:DE000A420ZL4WKN:A420ZL
    electrovac direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die electrovac Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 7,74EUR auf Tradegate (12. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    electrovac vor Zahlen: Geschäftsbericht und Webcast am 14. August **electrovac legt Geschäftsbericht vor und lädt Investoren zum Webcast** Die electrovac AG veröffentlicht am 14. August 2026 ihren Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025/2026. Die Unterlagen sollen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     