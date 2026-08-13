DATAGROUP gewinnt Großauftrag – doch die Prognose wird deutlich gesenkt

Der Auftrag umfasst den gesamten Lebenszyklus der Hardware. DATAGROUP ist künftig für Beschaffung und Bereitstellung, Konfiguration, Logistik, Betrieb und Support sowie für den Austausch und die sichere Rücknahme beziehungsweise Verwertung der Geräte zuständig. Die IBB soll dadurch einen zentralen Ansprechpartner für die Arbeitsplatzversorgung erhalten. Nach Angaben der Unternehmen sollen standardisierte Abläufe die Bereitstellungszeiten verkürzen, den Verwaltungsaufwand reduzieren und die Planung von Investitionen und Austauschzyklen verbessern.

DATAGROUP hat den Zuschlag für einen mehrjährigen IT-Serviceauftrag der Investitionsbank Berlin (IBB) erhalten. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung übernimmt der IT-Dienstleister für fünf Jahre umfassende Workplace Services einschließlich des Device Lifecycle Managements. Betreut werden rund 1.300 Endgeräte der Förderbank.

Neben Effizienzgewinnen stehen IT-Sicherheit und regulatorische Anforderungen im Mittelpunkt. Definierte Kontrollmechanismen, Governance-Strukturen, regelmäßiges Reporting und ein kontinuierliches Qualitätsmanagement sollen die Einhaltung organisatorischer und aufsichtsrechtlicher Vorgaben unterstützen. Zugleich verfolgt DATAGROUP einen nachhaltigkeitsorientierten Ansatz. Hardware soll möglichst lange genutzt, geeignete Geräte wiederaufbereitet und nicht mehr einsetzbare Komponenten nachvollziehbar und sicher verwertet werden. Damit soll der Auftrag auch zur Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft beitragen.

Die IBB bezeichnete DATAGROUP als erfahrenen Partner für ihre Workplace-Infrastruktur. DATAGROUP-Geschäftsführer Peter Vages wertete den Zuschlag als Vertrauensbeweis und hob die Bedeutung des Device Lifecycle Managements für eine sichere, effiziente und nachhaltige IT-Arbeitsplatzversorgung hervor. Finanzielle Details des Auftrags wurden nicht genannt.

Der positive Auftragseingang fällt allerdings in eine Phase, in der DATAGROUP ihre Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr deutlich zurücknehmen musste. Am 13. August senkte das Unternehmen seine Prognose für 2025/2026. Im weiterhin verhaltenen Marktumfeld soll der Umsatz nun zwischen 565 und 575 Millionen Euro liegen. Damit würde DATAGROUP bestenfalls das Vorjahresniveau von 566 Millionen Euro erreichen.

Beim Ergebnis rechnet das Unternehmen mit einem EBITDA von 71 bis 74 Millionen Euro, nach 84,1 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBIT soll 33 bis 36 Millionen Euro betragen, verglichen mit 47,3 Millionen Euro im Geschäftsjahr zuvor. Bislang hatte DATAGROUP noch leichte Ergebnissteigerungen in Aussicht gestellt.

Als wesentlichen Grund nennt der Vorstand Sondereffekte von 10 bis 11 Millionen Euro im Zusammenhang mit strategischen Maßnahmen. Diese seien als Investitionen in künftige Wachstumsfelder zu verstehen. Der Auftrag der IBB unterstreicht zwar DATAGROUPs Position im Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern, kurzfristig prägen jedoch Marktstagnation und Transformationskosten die Geschäftsentwicklung.

Die DATAGROUP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 80,50EUR auf Tradegate (12. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.