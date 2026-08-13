🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDATAGROUP AktievorwärtsNachrichten zu DATAGROUP
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    DATAGROUP gewinnt Großauftrag – doch die Prognose wird deutlich gesenkt

    **DATAGROUP: Neuer Großauftrag trifft auf gesenkte Ergebnisprognose**

    DATAGROUP hat den Zuschlag für einen mehrjährigen IT-Serviceauftrag der Investitionsbank Berlin (IBB) erhalten. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung übernimmt der IT-Dienstleister für fünf Jahre umfassende Workplace Services einschließlich des Device Lifecycle Managements. Betreut werden rund 1.300 Endgeräte der Förderbank.

    Der Auftrag umfasst den gesamten Lebenszyklus der Hardware. DATAGROUP ist künftig für Beschaffung und Bereitstellung, Konfiguration, Logistik, Betrieb und Support sowie für den Austausch und die sichere Rücknahme beziehungsweise Verwertung der Geräte zuständig. Die IBB soll dadurch einen zentralen Ansprechpartner für die Arbeitsplatzversorgung erhalten. Nach Angaben der Unternehmen sollen standardisierte Abläufe die Bereitstellungszeiten verkürzen, den Verwaltungsaufwand reduzieren und die Planung von Investitionen und Austauschzyklen verbessern.

    Neben Effizienzgewinnen stehen IT-Sicherheit und regulatorische Anforderungen im Mittelpunkt. Definierte Kontrollmechanismen, Governance-Strukturen, regelmäßiges Reporting und ein kontinuierliches Qualitätsmanagement sollen die Einhaltung organisatorischer und aufsichtsrechtlicher Vorgaben unterstützen. Zugleich verfolgt DATAGROUP einen nachhaltigkeitsorientierten Ansatz. Hardware soll möglichst lange genutzt, geeignete Geräte wiederaufbereitet und nicht mehr einsetzbare Komponenten nachvollziehbar und sicher verwertet werden. Damit soll der Auftrag auch zur Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft beitragen.

    Die IBB bezeichnete DATAGROUP als erfahrenen Partner für ihre Workplace-Infrastruktur. DATAGROUP-Geschäftsführer Peter Vages wertete den Zuschlag als Vertrauensbeweis und hob die Bedeutung des Device Lifecycle Managements für eine sichere, effiziente und nachhaltige IT-Arbeitsplatzversorgung hervor. Finanzielle Details des Auftrags wurden nicht genannt.

    Der positive Auftragseingang fällt allerdings in eine Phase, in der DATAGROUP ihre Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr deutlich zurücknehmen musste. Am 13. August senkte das Unternehmen seine Prognose für 2025/2026. Im weiterhin verhaltenen Marktumfeld soll der Umsatz nun zwischen 565 und 575 Millionen Euro liegen. Damit würde DATAGROUP bestenfalls das Vorjahresniveau von 566 Millionen Euro erreichen.

    Beim Ergebnis rechnet das Unternehmen mit einem EBITDA von 71 bis 74 Millionen Euro, nach 84,1 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBIT soll 33 bis 36 Millionen Euro betragen, verglichen mit 47,3 Millionen Euro im Geschäftsjahr zuvor. Bislang hatte DATAGROUP noch leichte Ergebnissteigerungen in Aussicht gestellt.

    Als wesentlichen Grund nennt der Vorstand Sondereffekte von 10 bis 11 Millionen Euro im Zusammenhang mit strategischen Maßnahmen. Diese seien als Investitionen in künftige Wachstumsfelder zu verstehen. Der Auftrag der IBB unterstreicht zwar DATAGROUPs Position im Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern, kurzfristig prägen jedoch Marktstagnation und Transformationskosten die Geschäftsentwicklung.



    DATAGROUP

    -1,86 %
    +3,21 %
    +6,62 %
    +1,67 %
    ISIN:DE000A41YEV7WKN:A41YEV
    DATAGROUP direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die DATAGROUP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 80,50EUR auf Tradegate (12. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DATAGROUP gewinnt Großauftrag – doch die Prognose wird deutlich gesenkt **DATAGROUP: Neuer Großauftrag trifft auf gesenkte Ergebnisprognose** DATAGROUP hat den Zuschlag für einen mehrjährigen IT-Serviceauftrag der Investitionsbank Berlin (IBB) erhalten. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung übernimmt der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     