Fabasoft wächst kräftig: Umsatz +20 Prozent, EBIT mehr als verdoppelt

Besonders dynamisch entwickelten sich die wiederkehrenden Erlöse, die von 12,7 Millionen auf 15,2 Millionen Euro zulegten. Damit entfielen bereits 59,8 Prozent des Gesamtumsatzes auf Recurring Revenues. Der steigende Anteil planbarer Erlöse gilt als wichtiger Indikator für die Stabilität und Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

Die österreichische Softwareanbieterin Fabasoft ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026/2027 gestartet. Im ersten Quartal, das am 30. Juni 2026 endete, steigerte der Konzern seinen Umsatz deutlich auf 25,4 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren 21,2 Millionen Euro erzielt worden. Das entspricht einem Wachstum von 19,7 Prozent.

Auch die Ergebniskennzahlen verbesserten sich deutlich. Das EBITDA erhöhte sich von 4,3 Millionen auf 7,3 Millionen Euro, während das EBIT von 2,4 Millionen auf 5,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt wurde. Fabasoft begründet die Entwicklung unter anderem mit dem Umsatzwachstum und einer unterproportionalen Kostenentwicklung. Der Personalaufwand stieg bei unverändert 499 Beschäftigten von 12,1 Millionen auf 13,1 Millionen Euro. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen dagegen leicht um 2,7 Prozent auf 3,6 Millionen Euro zurück.

Trotz anhaltender Investitionen in den Ausbau der Plattform „Fabasphere“ sowie in die Forschung und Entwicklung cloudnativer Softwaretechnologien konnte Fabasoft die Profitabilität damit spürbar erhöhen. Der operative Cashflow verbesserte sich von minus 0,5 Millionen auf 1,3 Millionen Euro. Die liquiden Mittel lagen zum Quartalsende bei 40,3 Millionen Euro, nach 32,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Vorstandschef Helmut Fallmann verwies auf die strategische Verbindung von künstlicher Intelligenz, Cloud-native-SaaS und europäischer Datensouveränität. Im weiteren Jahresverlauf will das Unternehmen gezielt in strategisch wichtige Zukunftsfelder investieren. Eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr wurde in der Mitteilung nicht genannt.

Parallel setzt Fabasoft ihr Aktienrückkaufprogramm 2026 fort. Zwischen dem 3. und 7. August erwarb das Unternehmen über Xetra 3.208 eigene Aktien zu einem Gesamtvolumen von rund 44.800 Euro. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei etwa 13,97 Euro je Aktie. Seit Beginn des Programms am 22. April wurden insgesamt 69.504 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen erfolgen über eine beauftragte Bank im Rahmen der europäischen Safe-Harbor-Regelungen. Damit unterstreicht Fabasoft neben der operativen Dynamik auch ihre kapitalmarktpolitische Unterstützung des Aktienkurses.

Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,27 % und einem Kurs von 14,75EUR auf Tradegate (13. August 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.

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