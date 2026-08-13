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    Stillstand

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    Bitcoin steckt fest – Fed-Zinskurs bleibt nach CPI unklar

    Bitcoin verharrt weiter in seiner Seitwärtsbewegung. Die neuen US-Inflationsdaten brachten keinen Ausbruch und lassen die Fed-Zinserwartungen weiter offen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin bleibt 307 Tage zwischen 60.000 und 70.000
    • US-Inflation sinkt leicht, doch Bitcoin zeigt kaum Bewegung
    • Fed-Zinserhöhung bleibt im September möglich
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Stillstand - Bitcoin steckt fest – Fed-Zinskurs bleibt nach CPI unklar
    Foto: Dall-E

    Bitcoin kommt weiterhin nicht vom Fleck. Am Donnerstagmorgen notiert die größte Kryptowährung bei 63.869 US-Dollar und damit lediglich 0,17 Prozent höher. Auf Wochensicht steht sogar ein Minus von 1,55 Prozent zu Buche. Auch die am Mittwochnachmittag veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA konnten den entscheidenden Impuls für einen Ausbruch aus der seit Monaten anhaltenden Handelsspanne nicht liefern.

    Wie Daten von Glassnode zeigen, bewegt sich Bitcoin inzwischen insgesamt 307 Tage innerhalb des Preisbandes zwischen 60.000 und 70.000 US-Dollar. Damit handelt es sich um die drittlängste Konsolidierungsphase der Kryptowährung innerhalb einer Spanne von 10.000 US-Dollar.

    US-Inflation sinkt – Bitcoin reagiert kaum

    Neue Hoffnung auf Bewegung hatten sich Anleger von den am Mittwoch veröffentlichten US-Verbraucherpreisen versprochen. Doch die Daten lieferten keine große Überraschung.

    Nach Angaben des U.S. Bureau of Labor Statistics stieg der Verbraucherpreisindex im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Im Jahresvergleich lag die Inflation bei 3,4 Prozent. Beide Werte entsprachen den Markterwartungen.

    Die Kerninflation stieg im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Im Jahresvergleich lag sie bei 2,5 Prozent und damit leicht unter den 2,6 Prozent des Vormonats. Auch die Gesamtinflation schwächte sich ab und sank von 3,5 auf 3,4 Prozent.

    Für Bitcoin war das offenbar zu wenig. Zwar signalisieren die Zahlen eine Abkühlung des Preisdrucks, gleichzeitig liegt die Inflation aber weiterhin deutlich oberhalb des Zwei-Prozent-Ziels der US-Notenbank.

    Fed-Zinserhöhung bleibt ein Risiko

    Entsprechend dreht sich an den Märkten weiterhin vieles um die Frage, wie die Federal Reserve im September reagieren wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung ging nach Veröffentlichung der Inflationsdaten zwar zurück, verschwand jedoch keineswegs.

    Laut dem CME FedWatch Tool preisen Marktteilnehmer derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 44 Prozent für eine Zinserhöhung bei der kommenden September-Sitzung ein. Vor Veröffentlichung des Inflationsberichts waren es 48 Prozent.

    Diese Termine stehen jetzt im Fokus

    Nach den US-Verbraucherpreisen richtet sich der Blick nun auf die nächsten wichtigen Termine. Heute um 14:30 Uhr MESZ steht zunächst der US-Produzentenpreisindex (PPI) für Juli an. Danach folgen das Notenbanktreffen in Jackson Hole Ende August, der US-Arbeitsmarktbericht am 4. September sowie die nächsten Verbraucherpreisdaten am 11. September.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 63.710USD auf CryptoCompare Index (13. August 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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