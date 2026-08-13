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    Dermapharm steigert Ebitda um 10 Prozent und bestätigt Prognose

    Dermapharm steigert Ebitda um 10 Prozent und bestätigt Prognose
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    **Dermapharm wächst profitabel und bestätigt Jahresprognose**

    Der Pharmahersteller Dermapharm hat im ersten Halbjahr 2026 von seinen etablierten Markenprodukten sowie von jüngsten Zukäufen profitiert. Der Konzern aus Grünwald setzte zwischen Januar und Juni 591,0 Millionen Euro um. Das entspricht einem Anstieg von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in dem der Konzernumbau das Wachstum noch gebremst hatte.

    Noch stärker entwickelte sich die Ertragslage. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 10,3 Prozent auf 163,2 Millionen Euro. Die bereinigte Ebitda-Marge verbesserte sich damit von 25,8 auf 27,6 Prozent. Einschließlich der Sondereffekte erhöhte sich das operative Ergebnis sogar um 27,3 Prozent auf 184,5 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag bei 31,2 Prozent, nach 25,2 Prozent im Vorjahr.

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    Die Differenz zwischen den beiden Ergebnisgrößen erklärt sich im Wesentlichen durch Bereinigungen in Höhe von 21,3 Millionen Euro. Darin enthalten sind unter anderem ein vorläufiger negativer Unterschiedsbetrag aus dem Erwerb der Mucos-Gruppe sowie Restrukturierungs- und weitere transaktionsbezogene Einmaleffekte. Im Vorjahreszeitraum hatten sich die Sondereffekte noch positiv auf das bereinigte Ergebnis ausgewirkt.

    Wichtigster Wachstumstreiber war das Segment Markenarzneimittel. Neben der guten Entwicklung des bestehenden Geschäfts trugen erstmals die übernommenen Unternehmen Mucos und F. Trenka zum Umsatz bei. Zur Mucos-Gruppe gehört unter anderem die bekannte Marke Wobenzym. Dermapharm sieht in den etablierten Arzneimittelmarken im In- und Ausland sowie in gezielten Portfolioerweiterungen die wesentlichen Grundlagen für weiteres Wachstum.

    Im Segment Andere Gesundheitsprodukte ging der Umsatz dagegen moderat zurück. Als Grund nannte das Unternehmen die konjunkturbedingt schwächere Kaufkraft. Positive Wechselkurseffekte und eine verbesserte Materialaufwandsquote konnten die gestiegenen Zollkosten jedoch mehr als ausgleichen. Das Parallelimportgeschäft entwickelte sich entsprechend der strategischen Neuausrichtung. Die Konzentration auf margenstärkere Produkte belastete zwar den Umsatz, verbesserte aber die Ertragslage. Auch der Umbau des Geschäftsmodells bei Arkopharma sowie die Portfoliobereinigung bei axicorp wirkten sich auf die Konzernentwicklung aus.

    Für das Gesamtjahr hält Dermapharm an seiner Prognose fest. Der Umsatz soll zwischen 1,182 und 1,218 Milliarden Euro liegen. Das bereinigte Ebitda wird weiterhin in einer Spanne von 331 bis 341 Millionen Euro erwartet. Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier blickt auch für das zweite Halbjahr in allen drei Segmenten positiv auf die Geschäftsentwicklung. Die endgültigen, prüferisch durchgesehenen Halbjahreszahlen sollen am 25. August veröffentlicht werden.



    Dermapharm Holding

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    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 40,20EUR auf Tradegate (12. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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