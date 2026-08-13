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    Douglas rutscht in die Verlustzone – Jahresprognose bleibt bestehen

    Douglas rutscht in die Verlustzone – Jahresprognose bleibt bestehen
    Foto: Douglas Service GmbH

    **Douglas bestätigt Jahresprognose trotz rückläufiger Quartalszahlen**

    Die Parfümeriekette Douglas bekommt das veränderte Konsumverhalten und den intensiveren Preiswettbewerb im europäischen Beauty-Markt zunehmend zu spüren. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026, das von April bis Juni lief, sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,0 Prozent auf 987,8 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging deutlich stärker zurück: um 19,4 Prozent auf 127,5 Millionen Euro. Die entsprechende Marge fiel auf 12,9 Prozent.

    Unter dem Strich rutschte Douglas mit 2,6 Millionen Euro in die Verlustzone. Im Vorjahresquartal hatte der Konzern noch einen Nettogewinn von 17,3 Millionen Euro erzielt. Das Ergebnis lag damit ungefähr im Rahmen der Analystenerwartungen, während Umsatz und operatives Ergebnis etwas hinter den Prognosen zurückblieben. Die Aktie verlor im frühen Handel zeitweise rund 2,9 Prozent auf 7,92 Euro. Seit Jahresbeginn hat das Papier mehr als ein Drittel an Wert eingebüßt.

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    Besonders belastend entwickelte sich das Geschäft in den Kernmärkten Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Das Segment DACHNL verzeichnete einen Umsatzrückgang von 2,8 Prozent, Frankreich von 2,1 Prozent. In Südeuropa sanken die Erlöse um 3,9 Prozent. Ein Gegengewicht bildete Zentral- und Osteuropa, wo Douglas den Umsatz um 4,4 Prozent steigern konnte. Die Nachfrage nach Premium-Beauty-Produkten wächst dort weiterhin dynamischer als in den reiferen westeuropäischen Märkten.

    Auch der Wandel zum Onlinegeschäft setzt sich fort. Im dritten Quartal ging der E-Commerce-Umsatz konzernweit zwar um 1,0 Prozent zurück, der Online-Anteil am Gesamtumsatz stieg jedoch leicht auf 33,1 Prozent. Zweistellige Zuwächse in Zentralosteuropa, Frankreich und Südeuropa konnten die Schwäche im wichtigen Segment DACHNL nicht ausgleichen. Dort fiel der E-Commerce-Umsatz um 4,9 Prozent. Zusätzlich belasteten vorübergehende Einschränkungen beim Online-Shop von Parfumdreams das Geschäft.

    Auf Neunmonatssicht stagnierte Douglas nahezu: Der Umsatz legte um 0,5 Prozent auf 3,61 Milliarden Euro zu. Das bereinigte EBITDA sank dagegen um 9,0 Prozent auf 577,3 Millionen Euro. Der Free Cashflow blieb mit 399,2 Millionen Euro solide. Die Nettoverschuldung entsprach dem 3,1-Fachen des EBITDA beziehungsweise dem 2,2-Fachen ohne Mietverbindlichkeiten.

    Douglas hält an seiner zuletzt gesenkten Jahresprognose fest. Erwartet werden ein Umsatzwachstum von null bis ein Prozent, Erlöse zwischen 4,58 und 4,63 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 15 Prozent. Konzernchef Sander van der Laan kündigte eine stärkere Fokussierung auf E-Commerce, Technologie und Cross-Channel-Services an. Zudem soll das Filialnetz konsequenter auf Profitabilität geprüft werden. Weitere Details zur Strategie „Let it Bloom“ will Douglas im vierten Quartal 2026 vorlegen.



    Douglas

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