Brenntag steigert Gewinn kräftig – doch Anleger bleiben skeptisch

Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um fast 39 Prozent auf 463 Millionen Euro. Damit übertraf Brenntag zugleich den vorläufig gemeldeten Wert für das zweite Quartal leicht. Analysten bewerteten die Zahlen überwiegend positiv. Nach Einschätzung von Chetan Udeshi von JPMorgan lagen die Resultate nahe an den Markterwartungen. Das operative Ergebnis habe zudem vom Konflikt im Nahen Osten und den dadurch gestiegenen Verkaufspreisen profitiert.

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im zweiten Quartal deutlich zugelegt. Vor allem höhere Verkaufspreise, ein günstigeres Marktumfeld und die laufenden Sparmaßnahmen trieben Umsatz und Ergebnis des Essener Dax-Konzerns nach oben. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut zehn Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 179 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Brenntag lediglich 42 Millionen Euro ausgewiesen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Brenntag bestätigte seine am Freitag erneut angehobene Prognose. Für 2026 stellt das Management ein bereinigtes operatives Ebitda zwischen 1,35 und 1,45 Milliarden Euro in Aussicht. Hintergrund sei insbesondere ein guter Start in das dritte Quartal. Analysten erwarten im Schnitt 1,38 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr war das operative Ergebnis allerdings um knapp neun Prozent auf 1,29 Milliarden Euro gesunken.

Der Rückenwind ist teilweise auf eine Sonderkonjunktur zurückzuführen. Der Iran-Konflikt und die Sperrung der Straße von Hormus, über die normalerweise rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels läuft, haben Lieferketten und die Versorgung mit Chemikalien erheblich belastet. Europäische Anbieter konnten ihre Lieferfähigkeit vergleichsweise zuverlässig aufrechterhalten und Preise teilweise deutlich anheben. Asiatische Wettbewerber litten dagegen stärker unter ihrer Abhängigkeit von Lieferungen aus dem Nahen Osten. Wie lange dieser Effekt anhält, bleibt jedoch offen.

Konzernchef Jens Birgersson verwies trotz weiterhin hoher makroökonomischer Unsicherheiten auf eine verbesserte Geschäftsentwicklung. Brenntag wolle an Disziplin, Flexibilität und der Sicherung der Profitabilität festhalten. Gleichzeitig verschärft das Unternehmen seinen Sparkurs. Das ursprüngliche Ziel, bis 2027 jährlich 300 Millionen Euro einzusparen, wurde im März um weitere 200 bis 250 Millionen Euro gegenüber 2025 erhöht. Administrative Prozesse wurden bereits gebündelt, Doppelstrukturen abgebaut sowie Standorte geschlossen und Arbeitsplätze gestrichen.

An der Börse überwog dennoch Vorsicht: Die Brenntag-Aktie gab bis Mittwochmittag um gut ein Prozent nach. Die neue Konzernstrategie soll am 12. November auf einem Kapitalmarkttag vorgestellt werden.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 61,42EUR auf Tradegate (13. August 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

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