Fast Finance Pay Corp. mit starker Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 und weiteren Wachstumsimpulsen

In den ersten sechs Monaten 2026 erhöhte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 41 Prozent auf 7,1 Mio. US-Dollar, nach 5,0 Mio. US-Dollar im ersten Halbjahr 2025.

Berlin (IRW-Press/13.08.2026) - Berlin, 13. August 2026 – Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) informiert über die Geschäftszahlen ihrer US-Beteiligung Fast Finance Pay Corp. (OTCID: FFPP) für das erste Halbjahr 2026. Fast Finance Pay Corp. konnte Umsatz und Bruttogewinn deutlich steigern und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen positiven Nettogewinn erzielen.

Der Bruttogewinn stieg von 2,3 Mio. auf 5,0 Mio. US-Dollar.

Gleichzeitig erzielte Fast Finance Pay Corp. einen Nettogewinn von 783.000 US-Dollar.

Neben den starken Geschäftszahlen entwickelt sich auch das Produktangebot von Fast Finance Pay Corp. positiv. Mit der jüngsten Erweiterung von OK.secure um elektronische Zahlungs- und Kontodienstleistungen wurde das Angebot für Endkunden deutlich ausgebaut.

Zusätzliche Impulse ergeben sich aus der Weiterentwicklung des OK.secure Messengers. Erst kürzlich hatte Fast Finance Pay Corp. einen weiteren Meilenstein bei der geplanten Anbindung von OK.secure an WhatsApp bekannt gegeben. Die Entwicklung verläuft weiterhin planmäßig. Bereits nach der Veröffentlichung verzeichnete das Unternehmen erste positive Anfragen zu weiteren Kooperationen.

"Wir sind mit der Entwicklung von Fast Finance Pay Corp. sehr zufrieden. Das starke Umsatzwachstum und die deutliche Verbesserung des Ergebnisses bestätigen den positiven Kurs des Unternehmens. Auch unsere Partner in den USA bewerten die Entwicklung sehr positiv. Das stärkt gleichzeitig die Position von Fast Finance Pay Corp. im Hinblick auf den geplanten Börsenschritt in den USA. Mit OK.secure und den neuen integrierten Funktionen haben wir zudem eine Plattform geschaffen, deren Entwicklung aus unserer Sicht gerade erst begonnen hat. Hier sehen wir noch erhebliches Potenzial für weiteres Wachstum und neue Partnerschaften", kommentiert Sören Jensen, Vorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier:

https://www.ok-secure.com/filings/

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 – 7262 1234-4, F. +49 (0)30 – 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com, http://www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

(Ende)

Aussender: Fast Finance 24 Holding AG

Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Sören Jensen

Tel.: +49 30 7262 1234-4

E-Mail: investors@ff24.com

Website: www.fastfinance24.com

ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie)

Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Tradegate BSX

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Fast Finance24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,030EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar