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    KHD kündigt Halbjahresbericht an: Das erwartet Anleger am 14. August

    **KHD Humboldt Wedag kündigt Halbjahresberichte für den 14. August an**

    Die KHD Humboldt Wedag International AG wird am 14. August 2026 ihren Finanzbericht für das erste Halbjahr beziehungsweise das zweite Quartal veröffentlichen. Das teilte der Kölner Anlagenbaukonzern am 11. August über den Meldungsdienst EQS mit. Die Vorabbekanntmachung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Veröffentlichungspflichten nach den Paragrafen 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

    Vorgesehen ist sowohl die Veröffentlichung eines Finanzberichts für das Halbjahr als auch eines Konzern-Finanzberichts für den Berichtszeitraum Halbjahr/Q2. Die Unterlagen sollen jeweils in deutscher und englischer Sprache verfügbar sein. Der deutsche Bericht wird auf der Investor-Relations-Seite von KHD unter „Mitteilungen und Berichte“ bereitgestellt. Die englische Fassung soll im Bereich „News & Reports“ unter „Financial Reports“ abrufbar sein.

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    Die Mitteilung enthält noch keine Angaben zu Umsatz, Ergebnis, Auftragseingang, Liquidität oder zur Entwicklung einzelner Geschäftsbereiche. Auch eine Prognose für das Gesamtjahr wird in der Vorabbekanntmachung nicht genannt. Aussagen zur operativen Lage und zur finanziellen Entwicklung sind daher erst mit Veröffentlichung des eigentlichen Halbjahresberichts zu erwarten.

    Auffällig ist, dass EQS am selben Tag zwei inhaltlich weitgehend übereinstimmende Vorabbekanntmachungen verbreitet hat. Die erste Meldung wurde um 14:00 Uhr veröffentlicht und kündigt einen „Finanzbericht (Halbjahr/Q2)“ an. Eine zweite Meldung folgte um 14:11 Uhr und bezeichnet den Bericht ausdrücklich als „Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)“. Beide Veröffentlichungen nennen den 14. August 2026 als Termin sowie dieselben Internetadressen für die deutsche und englische Version. Die unterschiedlichen Bezeichnungen dürften vor allem der formalen Präzisierung des Berichtstyps dienen.

    KHD Humboldt Wedag International mit Sitz in Köln ist im internationalen Anlagen- und Maschinenbau tätig und auf Lösungen für die Zementindustrie spezialisiert. Für Aktionäre und Marktbeobachter dürfte der anstehende Bericht insbesondere Aufschluss darüber geben, wie sich das Projektgeschäft, die Auftragslage und die Profitabilität im ersten Halbjahr entwickelt haben. Zudem wird relevant sein, ob das Management seine bisherigen Erwartungen für das Gesamtjahr bestätigt, anpasst oder durch neue qualitative Aussagen ergänzt.

    Die Veröffentlichung erfolgt über die Internetseite des Unternehmens. Als verantwortlicher Emittent ist die KHD Humboldt Wedag International AG angegeben. Der LEI-Code des Unternehmens lautet 5299008OP61LV2OHKN14.



    KHD Humboldt Wedag International

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    ISIN:DE0006578008WKN:657800
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    Die KHD Humboldt Wedag International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,06EUR auf Tradegate (12. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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