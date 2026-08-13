Init auf Rekordkurs: Umsatz steigt um 42 Prozent auf 201 Millionen

Wesentlicher Wachstumstreiber war das Geschäftsfeld INIT Integrated Systems. Die Sparte erzielte einen Umsatz von 149,1 Millionen Euro, verglichen mit 93,6 Millionen Euro im Vorjahr. Besonders die Installationsarbeiten für Ticketingsysteme im nordamerikanischen öffentlichen Nahverkehr trugen zum Anstieg bei. In Atlanta laufen die Vorbereitungen unter anderem mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA.

Der Karlsruher Digitalisierungsspezialist init innovation in traffic systems hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich zugelegt und seine Jahresprognose bestätigt. Der Umsatz überschritt erstmals nach sechs Monaten die Marke von 200 Millionen Euro. Mit 201 Millionen Euro lag er 42 Prozent über dem Vorjahreswert von 141,8 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg sogar um rund 91 Prozent auf 12,4 Millionen Euro, nach 6,5 Millionen Euro im gleichen Zeitraum 2025.

Auch die übrigen Geschäftsbereiche entwickelten sich positiv. INIT Cloud Solutions steigerte den Umsatz mit cloudbasierten Software- und Datenplattformen um 16 Prozent auf 19,4 Millionen Euro. Gleichzeitig verbesserte sich der EBIT-Beitrag von minus 2,4 Millionen auf plus 1,1 Millionen Euro. INIT Passenger Intelligence, spezialisiert auf Fahrgastanalysen und sicherheitsorientierte Monitoring-Systeme, wuchs um rund zehn Prozent auf 42,1 Millionen Euro. Das EBIT erhöhte sich von 0,8 Millionen auf 2,6 Millionen Euro.

Strategisch setzt init zunehmend auf integrierte Gesamtlösungen sowie langfristige Technologie- und Servicepartnerschaften mit Verkehrsbetrieben. Ein Beispiel ist der im April erteilte Auftrag zur Modernisierung des australischen Opal-Fahrscheinsystems. Für Transport for New South Wales soll init innerhalb von drei Jahren eine kontobasierte Ticketing-Lösung installieren. Vergleichbare Großprojekte bestehen unter anderem in Atlanta, Houston und London.

Die Geschäftsperspektiven werden durch den hohen Auftragseingang gestützt. Im zweiten Quartal gewann init Aufträge im Volumen von 185,6 Millionen Euro, 147 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Für das erste Halbjahr summierte sich der Auftragseingang auf 262,3 Millionen Euro – ein Plus von 74 Prozent. Der Auftragsbestand belief sich zum 30. Juni auf 408,4 Millionen Euro. Darüber hinaus verfügt der Konzern über vertraglich gesicherte Leistungsverpflichtungen von rund 1,2 Milliarden Euro.

Für 2026 erwartet der Vorstand weiterhin einen Umsatz zwischen 380 und 410 Millionen Euro sowie ein EBIT von 38 bis 42 Millionen Euro. Damit bleibt auch das mittelfristige Ziel einer EBIT-Marge von mehr als zehn Prozent erreichbar. Eine im Juni durchgeführte Kapitalerhöhung soll zudem die finanzielle Basis für selektive Akquisitionen stärken.

Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 47,55EUR auf Tradegate (13. August 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

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