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    HelloFresh hält Gewinnziel – Umsatz rutscht ans Prognoseende

    HelloFresh hält Gewinnziel – Umsatz rutscht ans Prognoseende
    Foto: HelloFresh

    **HelloFresh priorisiert Profitabilität – Umsatz nähert sich dem unteren Prognoseende**

    HelloFresh hält trotz eines anhaltend rückläufigen Geschäfts mit Kochboxen und Fertiggerichten an seinem Gewinnziel für 2026 fest. Zugleich wächst der Druck auf die Umsatzentwicklung: Der Konzern erwartet, dass sich das Geschäft im Gesamtjahr in Richtung des unteren Endes der bisherigen Prognosespanne bewegt. Diese reicht von einem währungsbereinigten Umsatzrückgang von drei bis sechs Prozent.

    Im zweiten Quartal sank der Umsatz um 8,8 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Minus 7,8 Prozent. Damit lag der Erlös leicht unter dem Vorjahreswert von 1,70 Milliarden Euro, aber im Rahmen der Erwartungen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (AEBITDA) ging um 23,9 Prozent auf 120,6 Millionen Euro zurück. Die operative Marge fiel von 9,3 auf 7,8 Prozent.

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    Für das Gesamtjahr bestätigte HelloFresh die AEBITDA-Prognose von 375 bis 425 Millionen Euro. Weitere Hinweise zur Geschäftsentwicklung erwartet das Unternehmen nach der „Back-to-School“-Kampagne, die als wichtiger Impuls für die Neukundengewinnung gilt.

    Die operative Entwicklung zeigt die strategische Neuausrichtung des Konzerns. HelloFresh reduziert bewusst Marketingausgaben und konzentriert sich stärker auf margenstarke Kunden. Im zweiten Quartal wurden 21,8 Millionen Bestellungen ausgeliefert – 13,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Marketingaufwendungen sanken zugleich um 45,2 Millionen Euro und entsprachen noch 14,9 Prozent des Umsatzes nach 16,3 Prozent im Vorjahresquartal.

    Teilweise ausgeglichen wurde der Mengenrückgang durch höhere Warenkörbe. Der durchschnittliche Bestellwert stieg währungsbereinigt um 6,5 Prozent auf 71 Euro. HelloFresh führt dies auf Produktverbesserungen, zusätzliche Bestellungen und einen höheren Anteil an Premium-Rezepten zurück. Das „Refresh“-Programm kommt insbesondere bei Bestandskunden gut an. In den USA und Skandinavien, wo die Maßnahmen früh eingeführt wurden, stiegen Bestellraten und durchschnittliche Bestellwerte besonders deutlich.

    Das Kerngeschäft Kochboxen erwies sich als vergleichsweise robust. Zwar fiel der Umsatz währungsbereinigt um 8,9 Prozent, die AEBITDA-Marge blieb mit 15,2 Prozent stabil. Im Segment Fertiggerichte sank der Umsatz um 8,4 Prozent; die Marge lag bei 3,1 Prozent. Das Segment „Sonstige“ wuchs dagegen um 36,1 Prozent, blieb mit einer negativen AEBITDA-Marge von zehn Prozent jedoch defizitär.

    Im ersten Halbjahr verringerte sich der Umsatz währungsbereinigt um 7,7 Prozent auf 3,35 Milliarden Euro. Das AEBITDA sank auf 145,1 Millionen Euro, die Marge auf 4,5 Prozent. Belastungen durch Winterstürme, Vorabinvestitionen in „Refresh“ und ein geringeres Volumen wirkten sich aus. Der Free Cashflow blieb mit 49,4 Millionen Euro positiv, lag aber deutlich unter dem Vorjahreswert von 156,4 Millionen Euro. 85 Prozent des Effizienzprogramms waren Ende Juni umgesetzt.



    HelloFresh

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    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 3,38EUR auf Tradegate (13. August 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.




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