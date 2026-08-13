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    Cantourage Group: EBITDA im Q2 2026 um 45 % gestiegen

    Trotz rückläufiger Erlöse überzeugt Cantourage im zweiten Quartal 2026 mit deutlich verbesserter Profitabilität, starkem Auslandsgeschäft und wachsender Eigenmarke.

    Cantourage Group: EBITDA im Q2 2026 um 45 % gestiegen
    Foto: Richard T. - unsplash
    • Cantourage steigerte das EBITDA im zweiten Quartal 2026 trotz eines Umsatzrückgangs um 45 % auf 2,9 Mio. Euro.
    • Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 21,9 % auf 21,8 Mio. Euro, während die Bruttomarge von 28,5 % auf 36,4 % und die EBITDA-Marge von 7,0 % auf 13,1 % stiegen.
    • In Deutschland fokussiert sich Cantourage auf margenstarke Premium-Produkte und reduziert margenschwaches Handelsgeschäft; der Umsatz fiel dadurch auf 10,1 Mio. Euro.
    • Die neue Eigenmarke GRAMZ. erzielte bereits kurz nach der Einführung eine hohe Nachfrage, erste Chargen waren ausverkauft und der Umsatz überschritt 0,5 Mio. Euro.
    • Das internationale Geschäft wächst stark: Der Umsatz in Großbritannien stieg um rund 146 % auf 9,6 Mio. Euro, in Polen um 250 % auf 2,1 Mio. Euro; mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes entfällt inzwischen auf Auslandsmärkte.
    • Cantourage verfügt über eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 71,3 % und einer Net-Cash-Position von 9,3 Mio. Euro zum 30. Juni 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Cantourage Group ist am 01.10.2026.

    Der Kurs von Cantourage Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,9300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,02 % im Plus.


    Cantourage Group

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