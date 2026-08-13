JOST Werke: Starkes Umsatz- und Profitabilitätswachstum im Q2 2026
JOST setzt im 2. Quartal 2026 starke Akzente: Umsatz, Ergebnis und Cashflow legen deutlich zu, während Verschuldung sinkt und der positive Ausblick bestätigt wird.
Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH
- **Starkes Umsatzwachstum:** Der Umsatz stieg im 2. Quartal 2026 um 12,7 % auf 440,2 Mio. Euro; das organische Wachstum betrug 8,9 % und wurde von allen Regionen und Geschäftsbereichen getragen.
- **Profitabilität verbessert:** Das bereinigte EBIT legte überproportional um 18,5 % auf 43,9 Mio. Euro zu; die bereinigte EBIT-Marge stieg auf 10,0 %.
- **Konzerngewinn deutlich gestiegen:** Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um 132,2 % auf 15,9 Mio. Euro; das bereinigte Ergebnis nach Steuern wuchs um 19,1 % auf 24,6 Mio. Euro.
- **Wachstum in den Geschäftsbereichen:** Besonders stark entwickelten sich Landwirtschaft (+20,2 %) und Hydraulik (+20,9 %); Transport wuchs um 5,6 %.
- **Finanzielle Lage gestärkt:** Der Free Cashflow verbesserte sich auf 17,3 Mio. Euro, die Nettoverschuldung sank auf 380,2 Mio. Euro und die Leverage-Ratio verbesserte sich auf 1,81x. Der ROCE stieg auf 16,3 %.
- **Ausblick 2026 bestätigt:** JOST erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich und ein überproportionales Wachstum des bereinigten EBIT im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zwischenbericht H1 2026; Analysten- und Investorenkonferenz H1 2026, bei JOST Werke ist am 13.08.2026.
Der Kurs von JOST Werke lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 57,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,51 % im
Plus.
2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 57,90EUR das entspricht einem Plus von +0,70 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.542,71PKT (+0,22 %).
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