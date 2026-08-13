OHB SE erstmals im SDAX: Aktie schafft den Sprung in den Index
OHB setzt zum nächsten Wachstumssprung an: Der Aufstieg in den SDAX, frisches Kapital und ambitionierte Margenziele markieren eine neue Phase der Unternehmensentwicklung.
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
- OHB SE wurde erstmals in den SDAX aufgenommen; die Aufnahme gilt seit dem 13. August 2026 und ersetzt dort Klöckner & Co SE.
- Eine Aufnahme in den TecDAX wird voraussichtlich nach der regulären Indexüberprüfung im September 2026 erfolgen.
- Die SDAX-Aufnahme erhöht die Sichtbarkeit von OHB am Kapitalmarkt und wird als Zeichen der erfolgreichen Unternehmensentwicklung gewertet.
- OHB hat kürzlich eine Kapitalerhöhung über 484 Mio. Euro durchgeführt; die Mittel sollen unter anderem in Produktionskapazitäten, Übernahmen, Trägerraketen, Anlagen und Zukunftsprogramme fließen.
- Der Streubesitz stieg auf rund 18 %, während die Familie Fuchs mit mehr als 60 % der Anteile Mehrheitsaktionärin bleibt.
- Für 2026 erwartet OHB eine Gesamtleistung von rund 1,4 Mrd. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 10,5–11,0 %; mittelfristig werden über 4,0 Mrd. Euro Gesamtleistung und etwa 13 % EBITDA-Marge angestrebt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei OHB ist am 12.11.2026.
Der Kurs von OHB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 260,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 257,50EUR das entspricht einem Minus von -1,06 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.543,77PKT (+0,23 %).
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