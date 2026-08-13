Rüstungsboom
Zulieferer Vincorion blickt optimistischer auf Jahresumsatz
- Vincorion steigert Auftragseingang deutlich
- Auftragsbuch wächst auf rund 1,2 Milliarden Euro
- Umsatz steigt um 44,5 Prozent auf 81,2 Millionen
WEDEL (dpa-AFX) - Der Rüstungszulieferer Vincorion hat angesichts des Rüstungsbooms deutlich mehr Aufträge an Land gezogen. Der Auftragseingang stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 33,9 Millionen auf 180,8 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Wedel mitteilte. Damit sitzt Vincorion auf einem Auftragsbuch von rund 1,2 Milliarden Euro. Die Jahresziele bestätigte der Konzern. Beim Umsatz peilt der Konzern nun jedoch das obere Ende der ausgegebenen Spanne von 280 bis 320 Millionen Euro an. Die operative Marge (Ebit-Marge) wird weiter in einer Bandbreite von 18 bis 19 Prozent erwartet.
Der Umsatz kletterte, wie bereits im Juli auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt, im zweiten Quartal um 44,5 Prozent auf 81,2 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um mehr als ein Drittel auf 16,0 Millionen Euro zu. Die entsprechende operative Marge sank von 21,1 Prozent im Vorjahreszeitraum auf nun 19,7 Prozent./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie
Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 18.541 auf Ariva Indikation (13. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um +6,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,76 %.
Die Marktkapitalisierung von VINCORION bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +12,75 %/+32,35 % bedeutet.
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Also wenn die großen den Wert unter Ausgabekurs fallen lassen und nicht zugreifen, dann ist das mE schon ein Achtungszeichen
Ich habe heute bei 16,16 Euro meine zweite Tranche gekauft - klingt nach einem super Einstiegskurs, aber mein erster Kauf erfolgte zu 18,65, so dass ich nun mit einem Durchschnittskurs von 17,37 Euro am Erfolg teilhaben werde.
Die Zuteil von lächerlichen 10 Stück an die Privatanleger "10x17 = 170 Euro" war eine absolute Frechheit ...