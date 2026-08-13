ecotel communication: Stabil im 1. Halbjahr 2026
Ecotel startet dynamisch ins Jahr 2026: Deutliches Umsatzplus, steigende Profitabilität und verbesserte Cashflows untermauern die bestätigte Jahresprognose.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 14,7 % auf 65,4 Mio. EUR (Vorjahr: 57,0 Mio. EUR).
- Das Geschäftskundensegment blieb mit 24,7 Mio. EUR Umsatz stabil; im Wholesale-Segment erhöhte sich der Umsatz auf 40,7 Mio. EUR, vor allem dank des Voice-Geschäfts.
- Die Profitabilität verbesserte sich: Das EBITDA stieg auf 3,7 Mio. EUR, das EBIT auf 1,5 Mio. EUR und der Konzernüberschuss auf 0,9 Mio. EUR.
- Der operative Cashflow drehte auf 2,8 Mio. EUR ins Positive; der Free Cashflow verbesserte sich auf 0,9 Mio. EUR.
- Das Nettofinanzvermögen erhöhte sich um 3,5 Mio. EUR auf 1,4 Mio. EUR; eine Umsatzsteuerzahlung von 2,8 Mio. EUR im August wird den Cashflow im weiteren Jahresverlauf belasten.
- Ecotel bestätigt die Prognose für 2026 und erwartet den Umsatz innerhalb der bisherigen Bandbreite, voraussichtlich jedoch im unteren Bereich der Guidance.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei ecotel communication ist am 13.08.2026.
Der Kurs von ecotel communication lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,9750EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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