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    PNE trotzt Gegenwind: Starkes Halbjahresergebnis trotz Herausforderungen

    PNE setzt 2026 ein starkes Ausrufezeichen: Mehr Projekte, höheres Ergebnis, wachsendes Portfolio – und ein klarer Beitrag zum Klimaschutz.

    PNE trotzt Gegenwind: Starkes Halbjahresergebnis trotz Herausforderungen
    Foto: PNE AG
    • PNE verkaufte im ersten Halbjahr 2026 acht Wind- und Photovoltaikprojekte mit insgesamt 163,2 MW und nahm den Windpark „Gnutz Ost“ in Betrieb.
    • Das normalisierte EBITDA stieg deutlich auf 27,4 Mio. Euro nach 4,7 Mio. Euro im Vorjahr; das EBIT verbesserte sich von -14,4 Mio. auf 8,5 Mio. Euro.
    • Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf 96,8 Mio. Euro, während die Gesamtleistung auf 123,3 Mio. Euro zurückging; das Ergebnis je Aktie lag bei -0,23 Euro.
    • Die Projektpipeline blieb trotz zahlreicher Verkäufe nahezu stabil: 21,7 GW zum 30. Juni 2026, davon 14,6 GW Windenergie an Land und 7,1 GW Photovoltaik.
    • Das Eigenbetriebsportfolio erzeugte 408 GWh Strom, rund 42 GWh mehr als im Vorjahr, und wuchs auf 484 MW; dadurch wurden rund 307.590 Tonnen CO₂e vermieden.
    • Das betreute Betriebsmanagement-Volumen stieg auf rund 3.256 MW; zugleich bestätigte PNE die EBITDA-Prognose für 2026 von 110 bis 140 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei PNE ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von PNE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,8500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,26 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.544,91PKT (+0,24 %).


    PNE

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