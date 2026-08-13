BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Tui von 9,20 auf 8,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Krisen dauerten oft länger, schrieb Richard Clarke am Mittwoch mit Blick zurück auf etliche für die Reisebranche belastende globale Entwicklungen. Die Buchungen für die Wintersaison dürften später stattfinden, was den Druck auf die Preise erhöhe. So seien die Preise nach der europäischen Hitzewelle im Jahr 2018 gesunken. Hinzu kämen rückläufige Absicherungen des Reiseveranstalters gegen hohe Treibstoffkosten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 20:51 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 04:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 7,296EUR auf Tradegate (13. August 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.





Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,60 € , was eine Steigerung von +19,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer