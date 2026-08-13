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    WDH/Radiopharmaka stützen Eckert & Ziegler - Operativer Gewinn sinkt aber

    Für Sie zusammengefasst
    • Radiopharmaka florieren, Ziele bestätigt
    • Schwaches Anlagengeschäft bremst den Umsatz
    • Bereinigtes Ebit sinkt, Konzernergebnis steigt
    WDH/Radiopharmaka stützen Eckert & Ziegler - Operativer Gewinn sinkt aber
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    (Klarstellung im letzten Satz des ersten Absatzes: Im ersten rpt ersten Quartal 2025.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler profitiert weiterhin von einem florierenden Geschäft mit Radiopharmaka und bestätigt seine Jahresziele. Zugleich haben die Berliner jedoch mit einem schwachen Anlagengeschäft zu kämpfen. Der Umsatz legte somit in den ersten sechs Monaten lediglich moderat im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent auf 149,3 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in der Hauptstadt mitteilte. Im ersten Quartal 2025 hatten allerdings noch millionenschwere Lizenzumsätze das Geschäft beschleunigt, die dieses Mal fehlten.

    Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank hingegen in den ersten sechs Monaten 2026 um 6 Prozent auf 33,3 Millionen Euro. Grund sei unter anderem der schwächere Produktmix gewesen, teilte der Konzern weiter mit. Unter dem Strich kletterte das Konzernergebnis um 4,5 Prozent auf 22,4 Millionen Euro, ausschlaggebend waren hier unter anderem geringere Währungseffekte und niedrigere Steuern als im Vorjahr./tav/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 13,63 auf Tradegate (13. August 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um -1,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 850,48 Mio..

    Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +56,83 %/+79,24 % bedeutet.





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