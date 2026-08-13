Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost wächst in allen Sparten - Mehr Geschäft als gedacht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 18.547 auf Ariva Indikation (13. August 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um +1,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,91 %.

Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 947,34 Mio..

JOST Werke zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +28,03 %/+41,87 % bedeutet.