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    Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost wächst in allen Sparten - Mehr Geschäft als gedacht

    Für Sie zusammengefasst
    • Jost Werke gewinnt Marktanteile im zweiten Quartal
    • Umsatz steigt um 13 Prozent auf 440,2 Millionen
    • Gewinn mehr als verdoppelt, Ausblick bestätigt
    Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost wächst in allen Sparten - Mehr Geschäft als gedacht
    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH

    NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke hat im zweiten Quartal Marktanteile gewonnen und besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz zog im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 440,2 Millionen Euro an, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte noch stärker um 19 Prozent auf 43,9 Millionen Euro zu, die entsprechende Marge zog um einen halben Prozentpunkt auf 10,0 Prozent an. Mit Umsatz und Ergebnis schlug Jost die durchschnittlichen Schätzungen von Analysten. Der Gewinn unterm Strich stieg auf mehr als das Doppelte und betrug 15,9 Millionen Euro. Den Jahresausblick bestätigte Unternehmenschef Joachim Dürr./men/mis

    JOST Werke

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    ISIN:DE000JST4000WKN:JST400
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 18.547 auf Ariva Indikation (13. August 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um +1,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 947,34 Mio..

    JOST Werke zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +28,03 %/+41,87 % bedeutet.





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