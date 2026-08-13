BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Die Hannoveraner seien gut positioniert in einem sich abschwächenden Umfeld für Rückversicherungen, schrieb Michael Christodoulou am Mittwoch. Sie dürften weiterhin steigende Gewinne ausweisen und Dividenden zahlen. Disziplin bei den rückversicherten Volumina und bei den Kosten sollten kurzfristig helfen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 249,8EUR auf Tradegate (13. August 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Christodoulou
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 330
Kursziel alt: 330
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Christodoulou
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 330
Kursziel alt: 330
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