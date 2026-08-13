Windparkbetreiber PNE mit Zuwächsen - Prognose bestätigt
- PNE steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr
- Acht Projekte mit 163,2 Megawatt verkauft
- Bereinigtes Ebitda steigt auf 27,4 Millionen Euro
CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkbetreiber PNE hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr kräftig verbessert. So verkaufte das Unternehmen acht Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von 163,2 Megawatt und nahm zugleich einen weiteren Windpark für das eigene Erzeugungsportfolio in Betrieb. Der Umsatz stieg von 73,9 Millionen auf 96,8 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich deutlich von 4,7 auf 27,4 Millionen Euro. Zudem konnte das Unternehmen den Verlust je Aktie reduzieren.
"Wir haben in einem herausfordernden Marktumfeld wichtige operative Erfolge erzielt und gezeigt, dass hochwertige Wind- und Photovoltaikprojekte weiterhin nachgefragt werden", kommentierte Konzernchef Heiko Wuttke. Zudem komme PNE mit seinem Transformations- und Kostenreduzierungsprogramm gut voran. "Wir sehen aber auch, dass wir und die gesamte Branche derzeit einen harten Weg zu beschreiten haben, der von vielen Unsicherheiten geprägt ist." An der Prognose eines bereinigten Ebitda von 110 bis 140 Millionen Euro für 2026 hält das Unternehmen dennoch fest./nas/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie
Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 7,82 auf Tradegate (13. August 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um -25,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,86 %.
Die Marktkapitalisierung von PNE bezifferte sich zuletzt auf 598,70 Mio..
PNE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +54,24 %/+92,80 % bedeutet.
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Ich würde unter 5€ bieten…
zu gierig war damals mW AOC und ohne die hatte der bieter die befürchtung nicht auf die entsprechende Mehrheit für den BGAV zu kommen...
Kuhstedt 3 war sicherlich eigentlich für den Eigenbestand vorgesehen.