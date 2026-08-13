Hormus-Schock wird zum Maersk-Booster: Gewinn mehr als verdoppelt

Noch auffälliger ist der Nettogewinn: Der auf Maersk-Aktionäre entfallende Gewinn hat sich im Q2 von 586 Millionen auf 1,263 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Zudem erhöht Maersk den Ausblick schon wieder. Das Unternehmen erwartet jetzt für 2026 ein bereinigtes EBITDA von 10,5 bis 12,5 Milliarden US-Dollar, nachdem Ende Juni noch 8 bis 10 Milliarden US-Dollar erwartet worden waren. Beim bereinigten EBIT steigt die Spanne von 2 bis 4 Milliarden auf 4,5 bis 6,5 Milliarden US-Dollar. Auch beim freien Cashflow erwartet Maersk jetzt einen positiven Wert, nachdem zuvor noch mindestens minus 1,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert worden waren.

Der Treiber ist vor allem das Ocean-Geschäft. Der Umsatz dort stieg im Q2 um 23 Prozent auf 10,53 Milliarden US-Dollar. Die transportierten Mengen legten um 4,1 Prozent zu, gleichzeitig erhöhte sich die durchschnittliche Frachtrate um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr und sogar 32 Prozent gegenüber Q1 auf 2.746 US-Dollar je FFE (Forty-Foot Equivalent – Einheit eines 40-Fuß-Containers). Das Ocean-EBIT sprang dadurch von 229 auf 935 Millionen US-Dollar. Und das trotz kräftiger Kostensteigerungen: Die operativen Kosten im Ocean-Bereich stiegen um 19 Prozent. Allein die Bunkerkosten erhöhten sich um 36 Prozent auf 2,1 Milliarden US-Dollar, da der durchschnittliche Treibstoffpreis um 44 Prozent anzog. Das zeigt, wie stark der positive Effekt der höheren Frachtraten derzeit ist.

Dahinter steckt die aktuelle Störung des Welthandels. Maersk nennt starke Exporte aus Fernost, Engpässe in Häfen und beim Landtransport sowie die Probleme im Nahen Osten als zentrale Faktoren. Die weltweite Container-Nachfrage wuchs im Q2 laut Maersk um drei bis vier Prozent. Gleichzeitig lag der Shanghai Containerised Freight Index im Schnitt 55 Prozent über Q1 und 42 Prozent über dem Vorjahresquartal. Die Straße von Hormus war im zweiten Quartal ein wichtiger Faktor – allerdings mit gegenläufigen Effekten. Unter dem Strich dürfte die Störung für Maersk eher ein Ergebnis-Treiber gewesen sein, vor allem über höhere Frachtraten und zusätzliche Logistikleistungen. Maersk selbst beziffert den Hormus-Effekt allerdings nicht separat.

Die Aktie von Maersk ist am Donnerstag (8:50 Uhr, MESZ) auf Tradegate 3,03 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 2.411 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion