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    Adyen erhöht Umsatzprognose leicht - Zukäufe drücken etwas auf Profitabilität

    Für Sie zusammengefasst
    • Adyen erhöht Umsatzprognose nach starkem Halbjahr
    • Übernahmen drücken 2026 voraussichtlich die Ebitda-Marge
    • Bereinigtes Wachstum steigt auf 21 bis 23 Prozent
    Adyen erhöht Umsatzprognose leicht - Zukäufe drücken etwas auf Profitabilität
    Foto: StockMarketVisuals - stock.adobe.com

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr und wegen Übernahmeeffekten die Umsatzprognose leicht erhöht. Beim Blick auf die Profitabilität wurde das Unternehmen allerdings wegen der Übernahmen von Talon.One und Orb etwas vorsichtiger. An der Börse wurden die Zahlen und neuen Prognosen zunächst positiv aufgenommen. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Euronext-Schlusskurs leicht zu. Das Papier hat allerdings im bisherigen Jahresverlauf rund ein Drittel an Wert verloren.

    Die Marge basierend auf dem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde 2026 wegen der Zukäufe wahrscheinlich einen Prozentpunkt unter dem 2025er-Niveau von 53 Prozent liegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Bis 2028 soll die Marge auf mehr als 55 Prozent steigen. Beim Erlös rechnet der Konzern unter anderem wegen der Zukäufe mit einem um Währungseffekte bereinigten Anstieg von 21 bis 23 Prozent. Damit wurde die Spanne um einen Prozentpunkt erhöht./zb/mis/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 6.566 auf Ariva Indikation (13. August 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um +6,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 31,70 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.255,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.166,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.350,00EUR was eine Bandbreite von +15,26 %/+33,45 % bedeutet.





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