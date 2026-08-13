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    FRIWO: Herausforderndes 1. Halbjahr – Auftragslage deutlich besser

    Trotz rückläufiger Umsätze und belastetem Ergebnis stärkt FRIWO mit wachsendem Auftragsbestand, neuen Projekten und strategischen Weichenstellungen seine Zukunftsfähigkeit.

    FRIWO: Herausforderndes 1. Halbjahr – Auftragslage deutlich besser
    Foto: Kirill Sh - Unsplash
    • Der Konzernumsatz sank im ersten Halbjahr 2026 auf 27,0 Mio. Euro (Vorjahr: 40,1 Mio. Euro); das EBIT verschlechterte sich auf -2,6 Mio. Euro.
    • Auftragseingang und Auftragsbestand entwickelten sich positiv: Die Book-to-Bill-Ratio stieg auf 1,6, der Auftragsbestand auf 48,5 Mio. Euro (+15,4 %).
    • Besonders die Bereiche Medical & Healthcare Solutions sowie Lifestyle Solutions trugen zur verbesserten Nachfrage bei; langfristige Mengenkontrakte und neue Kundenprojekte stärken die Planungssicherheit.
    • FRIWO senkt die Umsatzprognose für 2026 auf rund 60 Mio. Euro und erwartet ein bereinigtes EBIT im niedrigen einstelligen negativen Millionenbereich.
    • Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 bei soliden 30,8 %, während die Nettoverschuldung planmäßig auf 3,3 Mio. Euro stieg; die Mitarbeiterzahl sank auf 805.
    • Wegen geopolitischer Unsicherheiten, Materialengpässen und längerer Lieferzeiten verschieben sich Projekte teilweise auf 2027; FRIWO erwartet ab dann positive Impulse und plant zudem den Wechsel vom General Standard ins kostengünstigere Scale-Segment.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei FRIWO ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von FRIWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,8400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,22 % im Minus.


    FRIWO

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