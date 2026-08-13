ITM Power Aktie steigt auf 1,3380€ - 13.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von ITM Power. Mit einer Performance von +2,61 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ITM Power Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,15 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,3380€, mit einem Plus von +2,61 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Der Kurs der ITM Power Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -28,31 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,44 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ITM Power um +83,04 % gewonnen.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,75 % 1 Monat -2,44 % 3 Monate -28,31 % 1 Jahr +75,48 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 13.08.2026, 08:47 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden FY26-Zahlen und die Frage, ob ITM Power beim Turnaround planmäßig vorankommt. Erwartet werden rund 41–43 Mio. Pfund Umsatz, ein bereinigtes EBITDA von etwa -27 bis -29 Mio. Pfund sowie 210–215 Mio. Pfund Cash. Entscheidend seien steigende Margen, der profitable Backlog-Anteil und der Ausblick auf starkes Wachstum ab FY27. Schwarze Zahlen werden für 2028 erwartet. Charttechnisch gelten 1,25–1,30 Euro als mögliche Unterstützung und 1,60 Euro als wichtige Hürde; auch eine Untertassenformation wird diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ITM Power eingestellt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 916,59 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von ITM Power

NEL ASA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,48 %. Plug Power notiert im Minus, mit -0,26 %. Siemens Energy notiert im Plus, mit +1,15 %.

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Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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