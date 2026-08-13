Cisco Systems Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 13.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die Cisco Systems Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,68 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,07 %, geht es heute bei der Cisco Systems Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Cisco Systems ist ein führender Netzwerkausrüster, fokussiert auf Router, Switches, Sicherheits- und Collaboration-Lösungen sowie Software/Services (u.a. Webex). Starke Stellung im Enterprise- und Service-Provider-Markt. Wichtige Konkurrenten: Huawei, Juniper, HPE/Aruba, Arista. USPs: breites Portfolio, hohe Integrationsdichte, starker Service, etablierter Standard im Unternehmensnetzwerk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Cisco Systems Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,76 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,34 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Cisco Systems eine positive Entwicklung von +59,11 % erlebt.

Cisco Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,17 % 1 Monat -2,34 % 3 Monate +21,76 % 1 Jahr +68,73 %

Informationen zur Cisco Systems Aktie

Stand: 13.08.2026, 08:47 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 407,94 Mrd. € wert.

Der DAX dürfte Donnerstag wieder Richtung neues Allteithoch laufen. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind gut. Probleme gibt es auf dem Devisen-Markt. Der Yen nähert sich wieder einer kritischen Marke.

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Cisco übertrifft die Erwartungen deutlich. Dennoch rutschte die Aktie nach Börsenschluss um rund 4 Prozent ab. Eine einzige KI-Prognose dämpft die Milliarden-Euphorie.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortinet, Palo Alto Networks und Co.

Fortinet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %. Palo Alto Networks notiert im Plus, mit +0,39 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +1,96 %.

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Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.