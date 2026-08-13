RWE Aktie legt zu - 13.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von RWE. Mit einer Performance von +1,80 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,45 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RWE Aktie. Nach einem Plus von +0,45 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 58,80€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die RWE Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,37 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die RWE Aktie damit um +6,12 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,60 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die RWE um +27,43 % gewonnen.

RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,12 % 1 Monat +3,60 % 3 Monate -1,37 % 1 Jahr +62,00 %

Informationen zur RWE Aktie

Stand: 13.08.2026, 08:47 Uhr

Es gibt 780 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,89 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von RWE

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. Enel notiert im Plus, mit +0,03 %. Iberdrola notiert im Plus, mit +0,05 %. E.ON legt um +0,14 % zu

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Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.