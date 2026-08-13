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    Besonders beachtet!

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    RWE Aktie legt zu - 13.08.2026

    Am 13.08.2026 ist die RWE Aktie, bisher, um +1,80 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RWE Aktie.

    Besonders beachtet! - RWE Aktie legt zu - 13.08.2026
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

    RWE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von RWE. Mit einer Performance von +1,80 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,45 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RWE Aktie. Nach einem Plus von +0,45 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 58,80. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Obwohl sich die RWE Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,37 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die RWE Aktie damit um +6,12 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,60 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die RWE um +27,43 % gewonnen.

    RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,12 %
    1 Monat +3,60 %
    3 Monate -1,37 %
    1 Jahr +62,00 %
    Stand: 13.08.2026, 08:47 Uhr

    Informationen zur RWE Aktie

    Es gibt 780 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,89 Mrd. € wert.

    Mit leichten Gewinnen bleibt erneuter Rekord greifbar


    Der Dax bleibt am Donnerstag wohl dran an einer möglichen Fortsetzung seiner Rekordserie. Mit guten Vorgaben aus Asien im Rücken wird der Leitindex am Morgen wieder etwas näher an seinem Rekord vom Vortag erwartet. Knapp eine Stunde vor dem …

    DAX folgt Nasdaq: Cisco unter Druck, RWE & Thyssenkrupp mit Zahlen


    Der DAX dürfte Donnerstag wieder Richtung neues Allteithoch laufen. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind gut. Probleme gibt es auf dem Devisen-Markt. Der Yen nähert sich wieder einer kritischen Marke.

    RWE erhöht Investitionsziel


    Infolge des Einstiegs beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion investiert der Energiekonzern RWE in diesem Jahr mehr Geld. Für dieses Jahr sind unter Berücksichtigung der Amprion-Transaktion nun Investitionen von netto 9 bis 11 Milliarden Euro …

    So schlagen sich die Wettbewerber von RWE

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. Enel notiert im Plus, mit +0,03 %. Iberdrola notiert im Plus, mit +0,05 %. E.ON legt um +0,14 % zu

    RWE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RWE

    +0,90 %
    +6,52 %
    +3,60 %
    -1,37 %
    +62,00 %
    +48,16 %
    +84,84 %
    +273,98 %
    +206,49 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712
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