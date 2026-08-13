Secunet Security Networks Aktie - Kurs legt am 13.08.2026 stark zu

Mit einer Performance von +7,41 % konnte die Secunet Security Networks Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Secunet Security Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 200,00€, mit einem Plus von +7,41 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Der heutige Anstieg bei Secunet Security Networks konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,99 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +7,30 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,71 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +0,97 % gewonnen.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,30 % 1 Monat +16,71 % 3 Monate -1,99 % 1 Jahr -4,00 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Stand: 13.08.2026, 08:48 Uhr

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Mrd. € wert.

Der Dax bleibt am Donnerstag wohl dran an einer möglichen Fortsetzung seiner Rekordserie. Mit guten Vorgaben aus Asien im Rücken wird der Leitindex am Morgen wieder etwas näher an seinem Rekord vom Vortag erwartet. Knapp eine Stunde vor dem …

Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks wird angesichts einer starken Nachfrage etwas optimistischer für das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte das obere Ende der bisherigen Zielspanne von 460 bis 500 Millionen Euro erreichen, teilte …

secunet delivered a powerful first half of 2026, combining double-digit growth, a surging order pipeline and a strong Q2 that underpins its confident full-year outlook.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,68 %. Thales notiert im Minus, mit -0,44 %. Fortinet notiert im Plus, mit +0,43 %. Palo Alto Networks legt um +0,39 % zu

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Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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