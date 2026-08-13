SMA Solar Technology Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 13.08.2026

Mit einer Performance von +7,12 % konnte die SMA Solar Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,97 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +1,97 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 60,95€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der SMA Solar Technology Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,96 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +15,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,49 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SMA Solar Technology um +69,62 % gewonnen.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,13 % 1 Monat +8,49 % 3 Monate -4,96 % 1 Jahr +166,45 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 13.08.2026, 08:48 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,11 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,20 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +0,43 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,42 %. SolarEdge ist heute unverändert

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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