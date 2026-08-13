Energiekontor Aktie bricht ein -8,53 % - 13.08.2026

Mit einer Performance von -8,53 % musste die Energiekontor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,03 %, geht es heute bei der Energiekontor Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Energiekontor Verluste von -23,95 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um -6,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,08 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Energiekontor eine negative Entwicklung von -4,14 % erlebt.

Energiekontor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,60 % 1 Monat -9,08 % 3 Monate -23,95 % 1 Jahr -28,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 13.08.2026, 08:48 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwachen Halbjahreszahlen: Hohe Aufwendungen für laufende Bauprojekte führten zu einem negativen Ergebnis von 4,7 Mio. Euro und einem Halbjahres-EPS von -0,38 Euro. Eigenbestand und Servicegeschäft werden positiv gesehen, reichen aber nicht zum Ausgleich. Hoffnungen ruhen auf Projektverkäufen und Schottland im zweiten Halbjahr. Charttechnisch gelten 30 Euro als wichtige Unterstützung, bei 28 Euro wird ein möglicher Wiedereinstieg erwogen. Zugleich sehen einige Anleger die Aktie gemessen am Erneuerbaren-Portfolio als günstig bewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Energiekontor eingestellt.

Informationen zur Energiekontor Aktie

Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 452,97 Mio. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Energiekontor

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. RWE notiert im Plus, mit +1,80 %. E.ON notiert im Plus, mit +0,14 %.

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Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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