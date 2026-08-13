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    Besonders beachtet!

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    Energiekontor Aktie bricht ein -8,53 % - 13.08.2026

    Am 13.08.2026 ist die Energiekontor Aktie, bisher, um -8,53 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Energiekontor Aktie.

    Besonders beachtet! - Energiekontor Aktie bricht ein -8,53 % - 13.08.2026
    Foto: Energiekontor AG

    Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

    Energiekontor aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.08.2026

    Mit einer Performance von -8,53 % musste die Energiekontor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,03 %, geht es heute bei der Energiekontor Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Energiekontor Verluste von -23,95 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um -6,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,08 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Energiekontor eine negative Entwicklung von -4,14 % erlebt.

    Energiekontor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,60 %
    1 Monat -9,08 %
    3 Monate -23,95 %
    1 Jahr -28,13 %
    Stand: 13.08.2026, 08:48 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwachen Halbjahreszahlen: Hohe Aufwendungen für laufende Bauprojekte führten zu einem negativen Ergebnis von 4,7 Mio. Euro und einem Halbjahres-EPS von -0,38 Euro. Eigenbestand und Servicegeschäft werden positiv gesehen, reichen aber nicht zum Ausgleich. Hoffnungen ruhen auf Projektverkäufen und Schottland im zweiten Halbjahr. Charttechnisch gelten 30 Euro als wichtige Unterstützung, bei 28 Euro wird ein möglicher Wiedereinstieg erwogen. Zugleich sehen einige Anleger die Aktie gemessen am Erneuerbaren-Portfolio als günstig bewertet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Energiekontor eingestellt.

    Zur Energiekontor Diskussion

    Informationen zur Energiekontor Aktie

    Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 452,97 Mio. € wert.

    Mit leichten Gewinnen bleibt erneuter Rekord greifbar


    Der Dax bleibt am Donnerstag wohl dran an einer möglichen Fortsetzung seiner Rekordserie. Mit guten Vorgaben aus Asien im Rücken wird der Leitindex am Morgen wieder etwas näher an seinem Rekord vom Vortag erwartet. Knapp eine Stunde vor dem …

    Energiekontor AG: Strong H1 Construction, Earnings Set to Surge in H2


    Energiekontor’s first half of 2026 paints a mixed picture: booming sales and a growing project pipeline contrast with weaker earnings and rising financing costs.

    Energiekontor schreibt Verlust im ersten Halbjahr - Jahresziele aber bestätigt


    Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht. Nach Steuern stand ein Verlust von 5,3 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bremen mit. Ein Jahr zuvor …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Energiekontor

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. RWE notiert im Plus, mit +1,80 %. E.ON notiert im Plus, mit +0,14 %.

    Energiekontor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Energiekontor

    -8,96 %
    -6,60 %
    -9,08 %
    -23,95 %
    -28,13 %
    -55,22 %
    -37,72 %
    +146,45 %
    +226,53 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350
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