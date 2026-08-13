DroneShield Aktie heute im Minus - 13.08.2026

Mit einer Performance von -3,31 % musste die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,31 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei DroneShield abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -37,72 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um -10,40 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -34,92 % verloren.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,40 % 1 Monat -11,32 % 3 Monate -37,72 % 1 Jahr -48,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 13.08.2026, 08:49 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den angeschlagenen Kurs nach gesenkten Erwartungen: Die Guidance 2026 von 250–270 Mio. A$ liegt deutlich unter früheren Prognosen, obwohl 125,8 Mio. A$ Umsatz im H1 und 206 Mio. A$ bereits gesicherte Erlöse das Wachstum stützen. Diskutiert werden die hohe Bewertung, Margendruck, ASIC-Risiken und eine Shortquote von rund 15 %. Pipeline, NATO-Projekte und neue Produkte bieten Chancen; charttechnisch gelten 1,00 und 0,80 € als Unterstützungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 924 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,42 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,08 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,32 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,23 % zu

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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