AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie überzeugt mit Kursplus - 13.08.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,32 % konnte die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,53 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie. Nach einem Plus von +8,53 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 168,20€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik über einen Zuwachs von +68,45 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um +17,29 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,62 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AT & S Austria Technologie & Systemtechnik eine positive Entwicklung von +412,23 % erlebt.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,29 % 1 Monat -9,62 % 3 Monate +68,45 % 1 Jahr +672,58 %

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Stand: 13.08.2026, 08:49 Uhr

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,53 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.