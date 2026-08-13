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    Nodestream stärkt seine Umsetzungskapazitäten in den USA

    Nodestream stärkt seine Umsetzungskapazitäten in den USA
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Highlights

     

    • Nodestream hat den Ausbau seiner internationalen Umsetzungskapazitäten im Rahmen von Plan Consilience – seiner auf den Verteidigungssektor ausgerichteten globalen Markteintrittsstrategie – mit der Beauftragung des in den USA ansässigen strategischen Beratungsunternehmens Waypoint Strategic Partners LLC fortgesetzt.
    • Die Beauftragung stellt Führungskompetenz auf Managementebene und operative Unterstützung für den Markteintritt des Unternehmens in den USA bereit. Geleitet wird sie von Waypoint-Gründer Nate Notargiacomo – dem früheren Head of HEO USA LLC, der US-Tochtergesellschaft des australischen Raumfahrttechnologieunternehmens HEO Robotics.
    • Der Aufgabenbereich von Waypoint umfasst die Marktpositionierung und Eignung für operative Anforderungen in den USA, die Unternehmens- und Compliance-Struktur in den USA, Partnerschaften innerhalb der industriellen Basis sowie die Bereitschaft für US-Programme (einschließlich SAM.gov-/UEI-Registrierung und der Ausrichtung an den geltenden Sicherheits- und Exportkontrollrahmen) – mit Fokus auf die im US Market Entry Assessment des Unternehmens identifizierten Bereiche bewerteter und finanzierter US-Nachfrage.
    • Die Beauftragung ergänzt die am 17. Juni 2026 bekannt gegebenen internationalen Umsetzungskapazitäten und setzt den Übergang des Unternehmens von der Bewertung der Chancen in den USA hin zu deren Umsetzung fort, nachdem das US Market Entry Assessment abgeschlossen wurde (ASX-Mitteilung vom 14. April 2026).

     

    Nodestream Ltd (ASX: NS1) („Nodestream“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein weiteres Update zur Umsetzung von Plan Consilience, seiner auf den Verteidigungssektor ausgerichteten globalen Markteintrittsstrategie, in seinem prioritären US-Markt zu geben.

     

    USA – weiterer Übergang von der Bewertung zur Umsetzung

     

    Nach dem unabhängigen United States Market Entry Assessment des Unternehmens (ASX-Mitteilung vom 14. April 2026) und dem anschließenden Ausbau seiner internationalen Umsetzungskapazitäten (ASX-Mitteilung vom 17. Juni 2026) hat das Unternehmen das in den USA ansässige strategische Beratungsunternehmen Waypoint Strategic Partners LLC (Waypoint) beauftragt, Führungskompetenz auf Managementebene und operative Unterstützung für seinen Markteintritt in den USA bereitzustellen.

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