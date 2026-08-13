JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,40 Euro belassen. Alle geschäftlichen Kennziffern deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Marcus Diebel in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Operativ entwickele sich das Geschäft des Essenslieferanten schwach, die Bestellzahlen seien rückläufig./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:48 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 3,377EUR auf Tradegate (13. August 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,40

Kursziel alt: 3,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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