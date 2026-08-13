Berenberg senkt Lanxess auf 'Sell' - Ziel runter auf 13,80 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,13 % und einem Kurs von 15,45 auf Tradegate (13. August 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -11,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,95 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -13,33 %/+20,00 % bedeutet.