ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Lanxess auf 'Sell' - Ziel runter auf 13,80 Euro
- Berenberg senkt Lanxess-Kursziel auf 13,80 Euro
- Lanxess-Aktie von Hold auf Sell abgestuft
- Berenberg sieht wenig Wachstum und hohe Schulden
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 17,00 auf 13,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. "Nicht viel Wachstum, aber zu hohe Schulden" - so titelte Sebastian Bray über seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse des Spezialchemiekonzerns. Die Markterwartungen bezüglich einer Gewinnerholung hält er für zu optimistisch. Das KI-Modell sehe Lanxess zudem im aktuellen Wirtschaftsumfeld eher schlecht dastehen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,13 % und einem Kurs von 15,45 auf Tradegate (13. August 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -11,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -13,33 %/+20,00 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 13,80 Euro
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na na na! Im Gegensatz zu fast allen hier kehre ich meine Loser nicht unter den Tisch. Bei Anderen liest man immer nur im Nachhinein was sie für Helden sind mit ihren geilen Deals am Low gekauft und zum Höchstkurs verkauft, nie daneben gelegen, kein Buchverluste im Depot und natürlich auch keine realisiert...wer's glaubt wird...
Vollkommen richtig.! Das Problem, die Industrie wird nach der Kurzarbeit ihre Anlagen auch nicht mehr hochfahren.