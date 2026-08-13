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    Besonders beachtet!

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    TKMS - Aktie gewinnt kräftig - 13.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher um +4,06 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS - Aktie gewinnt kräftig - 13.08.2026
    Foto: Petra Nowack - 1757462684

    TKMS aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 13.08.2026

    Mit einer Performance von +4,06 % konnte die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,83 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +8,83 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 100,00. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von TKMS einen Gewinn von +28,74 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TKMS eine positive Entwicklung von +46,28 % erlebt.

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    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,58 %
    1 Monat +22,11 %
    3 Monate +28,74 %
    1 Jahr +1,49 %
    Stand: 13.08.2026, 09:06 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positive Neubewertung der TKMS-Aktie: Bernstein erhöhte das Rating auf „Outperform“ und das Kursziel auf 125 Euro. Fundamental werden volle Auftragsbücher, gute Zahlen und mögliche Folgeaufträge aus Kanada, Indien und weiteren Ländern als Kurstreiber gesehen. Technisch wird nach dem Anstieg von rund 80 auf knapp 100 Euro mit Gewinnmitnahmen und Rücksetzern bis etwa 85 Euro gerechnet; zugleich erwarten einige eine baldige Erholung über 100 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,23 Mrd. € wert.

    TKMS: Um 100 Euro kamen die Verkäufer


    Ergebnis über den Erwartungen, Geschäftsjahresprognose angehoben: TKMS vermochte mit seinen Zahlen am Mittwoch zu gefallen. Aber offenbar nicht so sehr, dass es für einen Ausbruch über das bisherige Hoch gereicht hätte. Wird das womöglich zügig nachgeholt?

    Mit leichten Gewinnen bleibt erneuter Rekord greifbar


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,30 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,41 %.

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    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +6,76 %
    +16,23 %
    +27,20 %
    +35,63 %
    +12,62 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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